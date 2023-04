Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng video sai sự thật

T.P.K.D. (29 tuổi, ở TP Cần Thơ) bị phạt 7,5 triệu đồng vì chia sẻ các video có nội dung bình luận, đánh giá các món ăn chưa chính xác.

Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ vừa phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, mời làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.P.K.D. (29 tuổi, ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ).

D. bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên không gian mạng.

Cơ quan chức năng mời làm việc với D., sau đó ra quyết định xử phạt hành chính. Ảnh: C.A.

Ngày 24/2, 3/3 và 9/3, D. sử dụng tài khoản Tiktok cá nhân có tên “khanhduyreviewer” để đưa, chia sẻ các video có nội dung bình luận, đánh giá món ăn của quán trên đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều.

Trong đó, những video mang tính chất phê phán quán, đề cập nhiều thông tin chưa chính xác về quán, nhằm tạo bê bối để nhiều người biết đến dịch vụ review của mình, với mục đích thu hút nhiều quảng cáo hơn.

Đặc biệt có video bình luận, phê phán quán bán thực phẩm không đảm bảo chất lượng, sử dụng hàng đông lạnh cùng với việc sử dụng nhiều lời bình trên mạng để dẫn chứng và cho rằng quán đã sử dụng nguyên liệu không tốt để chế biến món ăn, bán cho khách hàng.

Theo cơ quan chức năng, chủ tài khoản Tiktok “khanhduyreviewer” đưa, đăng, chia sẻ video trên mạng có nội dung trên đã vi phạm vào các hành vi bị cấm tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Qua làm việc, D. thừa nhận hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ các video đã đăng trên tài khoản Tiktok cá nhân và cam kết không tái phạm trong thời gian tới.