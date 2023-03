Bị phạt 7,5 triệu đồng vì báo chốt CSGT trên mạng xã hội

Đăng tải hình ảnh về hoạt động của các chốt cảnh sát giao thông (CSGT) lên mạng xã hội, người đàn ông ở Sơn Tây bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Công an làm việc với người vi phạm. Ảnh: Công an Hà Nội.

Công an TX Sơn Tây, Hà Nội, vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với anh B.V.C. (ở xã Kim Sơn, TX Sơn Tây) về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Theo công an, qua rà soát trên mạng xã hội, lực lượng an ninh phát hiện anh C. thường sử dụng tài khoản cá nhân đăng tải thông tin về hoạt động của chốt cảnh sát giao thông (CSGT) làm nhiệm vụ trên địa bàn thị xã Sơn Tây nên triệu tập người này tới làm việc.

Tại cơ quan công an, anh C. thừa nhận hành vi vi phạm. Người này cho biết mục đích báo chốt là để mọi người né sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng thực thi công vụ.

Từ tài liệu thu thập, Công an TX Sơn Tây ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với anh C. theo quy định tại khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài mức phạt 7,5 triệu đồng, người này còn phải gỡ bỏ các bài đăng trên mạng xã hội.