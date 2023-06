Bị nhắc nhở ăn nhậu, nhóm thanh niên đánh bảo vệ công ty

Tổ chức ăn nhậu trong nhà vệ sinh của công ty và bị phát hiện nhắc nhở, nhóm thanh niên đánh bảo vệ công ty thương tích nặng.

Ngày 16/6, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ Phạm Thanh Phong (SN 2005, HKTT: tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 27/12/2021, Phong cùng 4 người gồm: Nguyễn Hồng Phong, Lê Vũ Cầu, Phạm Văn Đức, Nguyễn Thái Học là công nhân thời vụ tại nhà máy, tổ chức ăn nhậu trong nhà vệ sinh, thì bị anh T. là bảo vệ nhà máy phát hiện nhắc nhở vi phạm nội quy.

Bực tức khi bị nhắc nhở, nên cả nhóm dùng thanh kim loại đuổi đánh anh T. bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện.

Phạm Thanh Phong.

Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn khỏi địa phương. Công an TX Bến Cát đã quyết định khởi tố bị can 5 người về tội cố ý gây thương tích. Phong cùng Nguyễn Hồng Phong, Nguyễn Thái Học bỏ trốn khỏi địa phương, nên bị Công an TX Bến Cát phát lệnh truy nã.

Sau quá trình xác minh và truy bắt, ngày 16/6, Công an thị xã Bến Cát bắt giữ Phạm Thanh Phong khi nghi phạm đang lẩn trốn tại ấp Long Hòa 2, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang và di lý nghi phạm về Công an thị xã Bến Cát xử lý theo quy định.