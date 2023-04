Bị người lạ chửi bới khi đang quay clip TikTok

Gần đây, Emilee Clarke, người có ảnh hưởng về thời trang đến từ Australia, diện chiếc váy bó sát màu hồng nổi bật và tự quay phim bên ngoài khu chung cư ở Gold Coast (Australia). Cô bị gián đoạn bởi một người xa lạ tới mắng nhiếc cô, theo News.com.au.

“Tôi không hề gây ảnh hưởng đến chị”, Clarke nói với người phụ nữ.

Người kia liền đáp lại: “Cô đang làm phiền bởi vì cư dân ở đây phải trả rất nhiều tiền cho không gian sống này. Chúng tôi không muốn người rẻ tiền như cô quấy rầy”.

Clarke cố gắng phản pháo, nhưng người phụ nữ vẫn tiếp tục buông lời cay nghiệt.

“Cô bỏ ra bao nhiêu tiền?”, người này nói.

Clarke giải thích rằng cô không “trả phí” thì lập tức bị vặn lại: “Nếu dám làm như thế, cô sẽ bị bắt”.

Người phụ nữ đe dọa gọi cảnh sát trước khi bỏ đi và lẩm bẩm: “Cô ta thật đáng chết”.

Clarke đã ghi lại sự việc và chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút 1,3 triệu lượt xem. Cô thường quay nội dung bên ngoài khu chung cư kể trên nên rất kinh ngạc khi bị chửi mắng.

“Hành vi hung hăng của chị ta khiến tôi có cảm giác như mình sắp bị đẩy ngã hoặc làm điều gì đó tương tự”, cô kể.

Clarke cho biết cuộc tấn công khiến cô cảm thấy bất an và lo lắng.

“Tôi cảm thấy rất xấu hổ như thể đã làm sai điều gì đó. Tôi chỉ cố tỏ ra dễ thương khi chụp vài bức ảnh”.

Clarke đã rời đi sau khi người phụ nữ đe dọa gọi cảnh sát vì không muốn gặp rắc rối. Chuyên làm những nội dung nhằm trao quyền cho phụ nữ nên cô cảm thấy bị tàn phá bởi những lời miệt thị.

“Tôi được các thương hiệu trả tiền để tạo ra nội dung và trao quyền cho phụ nữ, đồng thời lan tỏa những điều hấp dẫn, thú vị. Tôi không đáng bị đánh giá, làm tổn thương vì tự tin hoặc trông ưa nhìn”.

Nhiều cư dân mạng lên tiếng ủng hộ người có ảnh hưởng về thời trang.

“Rất tiếc vì trải nghiệm xảy đến với cô”, một người viết.

“Cô đã xử lý mọi chuyện một cách bình tĩnh, duyên dáng và đàng hoàng”, người khác nói thêm.

Clarke đang tìm kiếm khu chung cư mới để sử dụng làm bối cảnh quay phim. Cô cho biết bản thân sẽ không trở lại tòa nhà trước đó vì quá sợ hãi.

“Tôi quá sợ hãi để bị lạm dụng một lần nữa”, cô chia sẻ.

