Bí mật trang phục ít người biết trong các bộ phim nổi tiếng

Hình ảnh bươm bướm trong Mamma Mia! Here We Go Again: Trong phân đoạn rửa tội, Sophie diện trang phục in họa tiết bướm. Ở phần hồi tưởng của Donna (mẹ Sophie), nhân vật này cũng đeo mặt dây chuyền hình bướm. Theo Bright Side, điều này tượng trưng cho sự kết nối giữa hai mẹ con và thể hiện tinh thần tự do Donna - luôn muốn tự do đến nơi mình mong muốn. Ảnh: Universal.