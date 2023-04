Bí mật sau khuôn mặt không mỡ thừa của người nổi tiếng

Ngoài thủ thuật loại bỏ mỡ má từng được Bella Hadid áp dụng, các chuyên gia còn gợi ý phương pháp căng da mặt, hút mỡ cổ và tiêm filler để giúp khuôn mặt trông thon gọn, trẻ trung.

Người mẫu Bella Hadid được cho là đã thực hiện phương pháp loại bỏ mỡ má. Ảnh: Abaca.

Giảm cân là cách phổ biến nhất để loại bỏ mỡ má trên khuôn mặt. Nhưng ngoài thay đổi lối sống, còn có nhiều quy trình thẩm mỹ khác giúp cải thiện đặc điểm và cấu trúc khuôn mặt một cách nhanh chóng, chẳng hạn như tiêm filler vào gò má hoặc cằm.

Dưới đây, SCMP đã liệt kê 6 cách giúp bạn có khuôn mặt nhỏ gọn, trong đó có loại bỏ mỡ má - quy trình từng được nhiều người nổi tiếng thực hiện.

Lượng mỡ trên cơ thể sẽ tiêu hao trong quá trình tập thể dục và ăn kiêng. Ảnh minh họa: Li Sun/Pexels.

Giảm cân

Việc giảm cân có thể giúp giảm một phần mỡ trên khuôn mặt.

Theo tiến sĩ, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Alexander Zuriarrain (Miami, Mỹ), tập thể dục và ăn kiêng sẽ làm giảm hàm lượng chất béo trên toàn bộ cơ thể, bao gồm cả mặt, cổ và giúp các bộ phận này thon gọn hơn.

Tiêm filler giúp khuôn mặt trông thon gọn, hài hòa. Ảnh minh họa: Tapanata Ahha/Pexels.

Tiêm filler

Tiêm filler không khiến khuôn mặt trông đầy đặn hơn, mà sẽ cân bằng các đặc điểm và cấu trúc trên mặt.

Tiến sĩ, bác sĩ thẩm mỹ Craig Lehrman (Ohio, Mỹ) cho biết chất làm đầy có thể làm thay đổi diện mạo của gò má, tạo cảm giác khuôn mặt trông thon gọn và trẻ trung hơn.

Ngoài ra, nhiều người cũng chọn cách tiêm filler vào phần bên dưới miệng. Theo bác sĩ thẩm mỹ Christopher Lee (Boston, Mỹ), phương pháp này cũng giúp khuôn mặt trông thon dài hơn.

Căng da mặt giúp khuôn mặt thon gọn, trẻ trung hơn. Ảnh minh họa: Adolina Medical Clinic.

Căng da mặt

Căng da mặt mang đến những thay đổi lớn cho cấu trúc khuôn mặt.

Tiến sĩ Lee cho biết trong quá trình thực hiện thủ thuật, bác sĩ phẫu thuật sẽ nâng các miếng mỡ ở má lên để giảm nếp gấp quanh miệng và khiến cho khu vực dưới miệng nhìn bớt đầy đặn hơn.

Xử lý mỡ và da chùng ở vùng cổ sẽ khiến khuôn mặt trông thon gọn hơn. Ảnh minh họa: Polina Kovalena/Pexels.

Hút mỡ cổ và căng da cổ

Phương pháp hút mỡ thường được sử dụng để loại bỏ mỡ thừa. Trong khi đó, căng da cổ sẽ giúp giảm da thừa hoặc khiến các cơ ở cổ bớt nặng.

Hai phương pháp này thường được thực hiện cùng nhau. Hút mỡ là thủ thuật loại bỏ các mô mỡ ở một khu vực nhất định. Sau khi hút, da có thể bị chùng, nhão nên quy trình căng da cổ sẽ thắt chặt phần da này lại.

Tiêm botox giúp cơ hàm không bị phình to do nhai, cắn. Ảnh minh họa: GQ.

Tiêm botox

Đôi khi khuôn mặt trông đầy đặn là do cơ bắp chứ không phải mỡ. Nếu phần hàm của bạn rộng, thì đó có thể là do cơ cắn (hoặc cơ hàm) to ra. Nghiến răng hoặc nhai kẹo cao su quá nhiều là một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Bằng cách tiêm botox, kích thước của cơ cắn sẽ giảm theo thời gian và ngăn chặn hàm rộng.

Sau khi được loại bỏ, mỡ má sẽ biến mất hoàn toàn. Ảnh: Elle.

Loại bỏ mỡ má

Mỡ má là mỡ dưới xương gò má và trên xương hàm. Khi thực hiện thủ thuật này, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ sẽ rạch một đường bên trong miệng để loại bỏ các miếng mỡ ở má.

Người mẫu Chrissy Teigen thừa nhận cô đã làm thủ thuật này vào năm 2021. Những người nổi tiếng khác như diễn viên Zoë Kravitz, Sophie Turner, ca sĩ Dove Cameron và người mẫu Bella Hadid tuy không lên tiếng nhưng đều được cho là đã loại bỏ mỡ má.