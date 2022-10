Bí mật phía sau các phòng hát karaoke Luxury Hồng Phúc

Bất ngờ đột kích quán karaoke Luxury Hồng Phúc (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Đồng Nai phát hiện bí mật phía sau các phòng hát.

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan công an đang tạm giữ 11 đối tượng để điều tra về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có chủ quán karaoke Luxury Hồng Phúc và 2 nhân viên quản lý Lê Văn Hải (20 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn) và Nguyễn Đăng Tiến Lộc (20 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom).

Tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy trái phép

Qua kiểm tra các phòng hát tại quán karaoke Luxury Hồng Phúc, lực lượng công an phát hiện có nhiều đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy. Sau khi sàng lọc, kiểm tra nhanh 35 đối tượng, lực lượng chức năng đã xác định có 17 đối tượng dương tính với ma túy (trong số đó có 2 quản lý, 6 nhân viên của quán).

Đặc biệt, khi kiểm tra phòng hát số 202 của quán, lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy, trong đó có một số người trong độ tuổi thiếu niên, thậm chí có bé gái mới 12 tuổi.

Trong số đối tượng có mặt tại phòng hát số 202, cơ quan công an xác định Trịnh Ngọc Vinh (39 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn), Tô Lý Đạt (31 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn), Trần Văn Sáu (29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và Trần Văn Hoan (30 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) là những đối tượng đã mua ma túy và tổ chức cho các đối tượng còn lại sử dụng trái phép.

Nhóm đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke Luxury Hồng Phúc (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) bị lực lượng công an phát hiện. Ảnh: T.Danh.

Ngoài ra, thời điểm đột kích quán karaoke Luxury Hồng Phúc, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Đăng Tiến Lộc đang cầm 2 gói ma túy. Làm việc với công an, Lộc khai đã mua số ma túy trên của Trần Thanh Danh (20 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn) để bán lại cho khách đến quán hát karaoke có nhu cầu. Theo xác minh, việc mua bán ma túy của Lộc còn có sự tham gia của Trà Ngọc Bi (17 tuổi) và Đinh Thanh Tùng (17 tuổi), đều ngụ xã Bắc Sơn.

Cơ quan công an cũng xác định, Phạm Thị My (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, nhân viên quản lý của quán karaoke Luxury Hồng Phúc) thường mua ma túy từ bên ngoài về bán lại cho khách đến hát karaoke. Trên cơ sở lời khai của Lộc, lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng: My, Danh và Bi để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Danh, lực lượng công an thu giữ một gói ma túy.

Chủ quán cấu kết với quản lý để chứa chấp sử dụng ma túy

Ngoài việc bắt nhóm đối tượng mua bán ma túy, nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karoke Luxury Hồng Phúc nêu trên, cơ quan công an xác định để các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trong các phòng hát có sự thống nhất, tiếp tay của chủ quán đến các nhân viên, quản lý quán.

Qua đấu tranh, xác minh, lực lượng công an tiến hành bắt khẩn cấp Lê Văn Hải (nhân viên quản lý của quán) để điều tra về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Theo xác minh của cơ quan công an, với vai trò nhân viên trực tiếp quản lý của quán, Hải được chủ quán giao quản lý, theo dõi khi khách đến hát. Đặc biệt, khi phát hiện có nhóm khách yêu cầu được sử dụng ma túy, Hải và chủ quán phải có sự thống nhất.

Sau khi cơ quan công an kiểm tra, phát hiện và bắt giữ các đối tượng nói trên, ngày 3/10, chủ quán karaoke Luxury Hồng Phúc đã đến Công an huyện Trảng Bom đầu thú và khai nhận sự việc.

Tại cơ quan công an, Hà Lê Hồng Phúc khai khoảng cuối tháng 6, biết một số khách đến quán karaoke Luxury Hồng Phúc hát karaoke có nhu cầu sử dụng ma túy tại phòng hát, vì hám lợi nên Phúc đồng ý cho khách sử dụng ma túy tại phòng hát karaoke để thu tiền phòng cao hơn bình thường.

Cụ thể, Phúc thống nhất với Lê Văn Hải khi khách đến hát karaoke và có nhu cầu sử dụng ma túy, thì Hải báo cho Phúc biết. Khi được Phúc đồng ý, Hải sẽ dẫn khách vào phòng hát và cho khách sử dụng ma túy, thu tiền thuê phòng 400.000 đồng/giờ (gấp đôi so với phòng hát bình thường, nếu hát sau 24h thì thu 500.000 đồng/giờ).

Để phục vụ khách sử dụng ma túy, nhân viên của quán sẽ lấy đĩa sứ để làm dụng cụ sử dụng ma túy. Trong trường hợp khách yêu cầu có nhân viên nữ cùng sử dụng ma túy, Lộc và My là những người trực tiếp điều hành các nhân viên đến phục vụ.

Đối với các hoạt động mua bán và nguồn ma túy, chủ quán Hà Lê Hồng Phúc hoàn toàn không biết. Ngoài ra, Phúc cũng không quản lý, không trả công và không thu lợi từ việc quản lý nhân viên của Lộc và My.

Trước những thông tin thu thập được, cơ quan công an xác định, trong vụ việc này chủ quán Hà Lê Hồng Phúc và quản lý Lê Văn Hải có dấu hiệu chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 256 Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017.