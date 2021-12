Bí mật kỹ xảo triệu USD trong 'No Time to Die', 'Black Widow'

"No Time to Die" và các bom tấn điện ảnh ra mắt năm 2021 chuộng sử dụng công nghệ CGI để những thước phim trở nên sống động hơn.

No Time to Die, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Black Widow hay Dune có kinh phí sản xuất hàng trăm triệu USD. Trong đó, vài triệu đến chục triệu USD được chi cho công nghệ CGI vì các bom tấn này sử dụng kỹ xảo điện ảnh rất nhiều.

Theo Hollywood Reporter đánh giá, hiệu ứng đẹp mắt mà CGI mang lại đã góp phần lớn vào sự hấp dẫn và thành công cho phim.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings của đạo diễn Destin Daniel Cretton mở đầu với những đoạn ngoại cảnh có sự trợ giúp của công nghệ đồ họa CGI.

Christopher Townsend - giám sát viên VFX của phim - cho biết: "Do hạn chế của dịch Covid-19 nên thay vì di chuyển đến điểm quay hình như kế hoạch ban đầu, trong suốt phim, chúng tôi sử dụng nhiều cảnh CGI hơn bình thường. Tuy nhiên, vì muốn khung cảnh chân thực nhất có thể, tổ sản xuất đã chế tạo một thanh nước hiệu ứng đặc biệt, tạo ra những tia nước tự nhiên trong lúc con xe chạy qua".

Cảnh phim kết hợp công nghệ CGI và những đạo cụ được chuẩn bị sẵn trên set. Ảnh: Hollywood Reporter.

Theo Hollywood Reporter, VFX (kỹ xảo, hiệu ứng hình ảnh) giúp cảm nhận về những tán lá, cây rừng kiểu Đông Nam Á trở nên sống động hơn. Những thước phim tỉ mỉ từng chi tiết, đến nỗi người xem khó lòng nhận ra đó là sản phẩm của công nghệ.

"Chúng tôi sử dụng mô phỏng máy tính phức tạp dựng nên thác nước tuyệt đẹp đổ xuống vách đá được chạm khắc tinh xảo, phủ đầy rêu. Chúng tôi điểm xuyết thêm cầu vồng để hoàn thành phân cảnh này", Townsend chia sẻ.

Ông cũng nói thêm rằng VFX trong phim được Marvel Studios kết hợp cùng các công ty hàng đầu Weta Digital, Trixter, Rodeo FX, Rising Sun Pictures và Scanline VFX.

Black Widow

Trong Black Widow có cảnh Natasha (Scarlett Johansson) băng qua hẻm núi ở Siberia giữa trận tuyết lở sau lưng. Nhưng trên thực tế, cảnh ấy được ghi hình ở phim trường Pinewood Studios, London, Anh.

Được thiết kế bởi Charlie Wood, mô hình trại cải tạo lao động Gulag được đặt trong thế giới thật tại Svalbard, Na Uy. Một đội VFX đã đáp chuyến bay sang Svalbard quay các cảnh trên không và chụp ảnh tĩnh, từ đó dùng làm tư liệu dựng nền cho cảnh CGI trong phim.

Nữ chính Scarlett Johansson trong bom tấn Black Widow. Ảnh: Reddit.

"Dãy núi mà các bạn thấy trong phim hoàn toàn do máy tính dựng lên nhằm phù hợp với độ sáng của ảnh tĩnh, cũng như ăn khớp với mô phỏng trận tuyết lỡ", giám sát viên VFX Geoff Baumann tiết lộ.

Black Widow được quay hoàn toàn bằng ống kính hình cầu vì nhà sản xuất muốn phát hành phim dưới định dạng Imax. Song, lý do cốt lỗi là để linh hoạt trong cách cân chỉnh cảnh phim.

No Time to Die

Cảnh James Bond (Daniel Craig) và Felix (Jeffrey Wright) cố gắng thoát khỏi con tàu đang chìm được thực hiện trên chiếc thuyền thật, theo Hollywood Reporter.

Thước phim ấn tượng có sự trợ giúp đắc lực từ gimbal chống run dài 15 m được đặt trên sân khấu dưới nước tại Pinewood Studios. Dụng cụ này được trang bị chức năng nén khí và có thể xoay 360 độ.

Hình ảnh con tàu bị nhấn chìm bởi biển nước và lửa trong No Time to Die. Ảnh: Hollywood Reporter.

Tuy nhiên, cảnh bên ngoài con tàu là kết quả của CGI. Giám sát viên VFX Charlie Noble nói: "Với cảnh quay thế này, chúng tôi phải làm nhiều mô phỏng hình ảnh mang tính linh hoạt và đảm bảo rằng tất cả chi tiết phải tương tác với nhau. Chúng tôi tạo tia lửa trên bề mặt, các bong bóng, bọt, nước biển và các túi khí được thoát ra khi con tàu chuyển động... Tất cả hiện tượng này phải trông thật nhất".

Noble kể rằng ê-kíp đã quét ảnh tàu thật ở Jamaica để studio DNEG có thể tái tạo lại bằng công nghệ CGI. Họ đồng thời quay cảnh tạo tia lửa trên mặt nước để lồng vào cảnh phim chính.

Jungle Cruise

Lấy cảm hứng từ chuyến tham quan Disneyland, Jungle Cruise là cuộc phiêu lưu hành động đầy kỹ xảo, theo chân đội trưởng Frank Wolff (Dwayne Johnson) và nhà nghiên cứu Lily Houghton (Emily Blunt) trên sông Amazon.

Hollywood Reporter cung cấp bức ảnh nhân vật Conquistador Melchor (Quim Gutiérrez) biến dạng khuôn mặt do bị nguyền rủa. Chân dung Melchor hoàn toàn là sản phẩm của CGI.

Jim Berney, giám sát VFX của phim, cho biết quá trình chuyển đổi gương mặt liên quan đến Industrial Light & Magic's Flux - hệ thống chụp chuyển động khuôn mặt không dấu vết được dùng nhiều trong hậu kỳ. Kỹ thuật này đảm bảo độ chân thật cao, chi tiết rõ nét đúng chuẩn điện ảnh.

Quá trình biến đổi gương mặt của Conquistador Melchor dưới góc nhìn CGI. Ảnh: Hollywood Reporter.

"Thách thức lớn nhất khi dựng cảnh này là phải dung hòa giữa kỹ thuật và tính thẩm mỹ, làm thế nào để chi tiết như bùn đất, ếch nhái hiện ra theo logic và có thể tương tác hợp lý trong khung hình", Berney nói.

ILM, Weta, Rodeo FX, DNEG và Rising Sun Pictures là những studio VFX đã đóng góp vào quá trình hoàn thiện tác phẩm.

Dune

Dune mang đến cảm giác choáng ngợp nhờ những cảnh sa mạc rộng lớn và kỳ vĩ ở Arrakeen - thành phố lớn nhất trên hành tinh sa mạc hư cấu Arrakis.

Vì quá ấn tượng cảnh ornithopter (máy bay cánh chim) chở cha con nhân vật Paul Atreides băng qua sa mạc khổng lồ, khán giả thực sự muốn biết cảnh quay này được tạo thành như thế nào.

Theo như tiết lộ, cameraman đã quay đoạn phim có trực thăng bay tại Jordan để lấy vị trí và thông số ánh sáng, từ đó họ thay thế ảnh trực thăng bằng sản phẩm CGI.

Chiếc máy bay cánh chim xuất hiện trong Dune. Ảnh: Hollywood Reporter.

Nhà thiết kế sản xuất Patrice Vermette là người cung cấp mô hình 3D của chiếc ornithopter, sau đó lồng vào cảnh phim. "Trông nó giống con rồng bay giữa sa mạc", Vermette ví von. Ông lưu ý bụi và cát cũng lấy từ ảnh gốc và đã trải qua xử lý CGI.