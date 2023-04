Bí mật khó giữ kín nhất ở Washington đã bị 'bật mí'

Trong chiến dịch tái tranh cử đầy cam go, nhiệm vụ của Tổng thống Biden là bảo vệ thành quả đã đạt được, đồng thời cảnh báo về những nguy cơ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Bí mật khó giữ kín nhất ở Washington đã được bật mí: Ông Biden đã tuyên bố tái tranh cử.

Ông chủ Nhà Trắng đưa ra công bố ít ai bất ngờ đó trong một video vào ngày 25/4, giống cách ông đã tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 4 năm trước đó.

“Chúng ta đang đối mặt với câu hỏi liệu trong những năm tới, chúng ta sẽ tự do hơn hay ít tự do hơn, có nhiều quyền hơn hay ít quyền hơn. Tôi biết tôi muốn đáp án là gì. Đây không phải lúc để tự mãn. Đó là lý do tôi tái tranh cử”, ông Biden phát biểu trong video.

New York Times nhận định cuộc tranh cử tổng thống lần thứ hai của ông Biden sẽ phức tạp hơn, do ông buộc phải bảo vệ thành tích của mình, trong khi cảnh báo về những nguy cơ khi cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Ván cược

Trong khi ông Trump vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống, Thống đốc Florida Ron DeSantis cũng có khả năng sẽ tham gia cuộc đua.

Giữa lúc đội ngũ của ông Biden thực hiện những bước chỉnh sửa cuối cùng với video thông báo tranh cử, những thách thức của cuộc tranh cử sắp tới đã trở nên rõ ràng hơn, CNN nhận định.

Một cuộc thăm dò của NBC News công bố hôm 23/4 cho thấy chỉ 26% người Mỹ nghĩ rằng ông Biden nên tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, trong khi 70% nói rằng ông không nên làm vậy. Nhiều cuộc thăm dò tương tự cũng cho thấy ông Biden không nhận được sự ủng hộ lớn khi tái tranh cử.

Trong vòng vài ngày sau khi ông Biden công bố tái tranh cử, một số nhà tài trợ hàng đầu của ông dự kiến được mời tham dự một hội nghị về tài chính ở Washington. Sự kiện này sẽ khởi động cuộc chạy đua với thời gian để tài trợ cho nỗ lực tái tranh cử của ông.

Cuộc họp sẽ là một bước khởi đầu cần thiết trong quy trình vận động tranh cử. Nó sẽ nhanh chóng được tiếp nối bằng việc ông Biden tuyển một đội ngũ, bao gồm người quản lý chiến dịch tranh cử, trợ lý truyền thông, lãnh đạo chiến dịch cấp bang, người thăm dò ý kiến,...

Ông Biden phát biểu tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng hôm 21/4. Ảnh: Reuters.

Julie Chávez Rodriguez, cố vấn cấp cao của Nhà Trắng, nằm trong số những người được cân nhắc sẽ giúp điều hành chiến dịch tái tranh cử của ông Biden. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận tiết lộ rằng cho đến chiều 23/4, vị tổng thống vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc ai sẽ điều hành chiến dịch của mình.

Bất kể sự lựa chọn đó là ai, ông Biden chắc chắn có đội ngũ cố vấn không chính thức gồm một số nhân vật đã đồng hành cùng ông trong chiến dịch tranh cử trước đó và trong thời gian tại vị.

Họ bao gồm Mike Donilon - cố vấn chính trị hàng đầu của ông Biden; cố vấn truyền thông Anita Dunn; cố vấn lập pháp Steve Richchetti; cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain và Jen O’Malley Dillon - người quản lý chiến dịch tranh cử lần đầu của ông Biden và hiện là phó chánh văn phòng Nhà Trắng; Kate Bedingfield, cựu Giám đốc truyền thông Nhà Trắng.

Đội ngũ này đang đặt cược rằng những thành tựu của ông Biden sẽ giúp ông giành được phiếu bầu để ở lại Phòng Bầu dục.

Cực kỳ khó khăn

Trong nỗ lực tái tranh cử, ông Biden cũng dự kiến lập luận rằng bản thân đã khôi phục lại sự thịnh vượng, bất chấp sự bất ổn kinh tế kéo dài và những lo ngại về lạm phát.

Ông dự kiến tập trung vào việc thông qua luật để bơm hàng tỷ USD vào cơ sở hạ tầng, khí hậu và chăm sóc sức khỏe. Ông cũng đề cao nỗ lực của bản thân trong việc khôi phục các liên minh ở nước ngoài vào thời điểm căng thẳng toàn cầu.

Khi bắt đầu đẩy mạnh chiến dịch tranh cử của mình, ông Biden muốn chứng minh rằng cử tri sẽ phải đưa ra lựa chọn giữa một tổng thống có năng lực và việc quay trở lại với những hỗn loạn mà ông Trump đã gây ra.

“Lần đầu tranh cử tổng thống là một khát vọng. Bạn có thể đưa ra đủ loại lời hứa to tát và táo bạo. Tái tranh cử cũng là lúc bạn thực sự nhận được phiếu đánh giá của mình từ người dân Mỹ”, Jen Psaki, cựu thư ký báo chí Nhà Trắng, thảo luận về thông báo tranh cử của ông Biden hôm 23/4.

Bà đồng thời nhận định chiến dịch tranh cử của ông Biden sẽ “cực kỳ khó khăn”. Phiếu đánh giá đó cũng bao gồm một số điểm thấp từ các cử tri mà tổng thống và nhóm của ông sẽ phải đối mặt, bà Psaki cho hay.

Ông Trump hiện là ứng viên dẫn đầu cho đề cử của đảng Cộng hòa trong cuộc đua năm 2024. Ảnh: Reuters.

Ở tuổi 80, ông Biden là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Các cuộc thăm dò cho thấy ngay cả hầu hết đảng viên Dân chủ cũng lo ngại về việc bầu lại một tổng tư lệnh sẽ 86 tuổi vào cuối nhiệm kỳ thứ hai.

Tổng thống Biden cũng phải trả lời về cuộc rút quân đầy hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan, cũng như việc lạm phát leo thang khiến giá mọi thứ bị đẩy lên cao.

Tuy nhiên, những người trong đội ngũ tái tranh cử của ông Biden cố gắng dồn sự chú ý vào một vấn đề khác. Tổng thống đã bắt đầu tăng cường diễn ngôn chống lại ông Trump, cáo buộc đảng Cộng hòa theo đuổi một “chương trình nghị sự MAGA cực đoan”.

Ông liên tục sử dụng từ MAGA - viết tắt của khẩu hiệu “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” được ông Trump thường xuyên sử dụng.

Bên cạnh đó, những nguồn tin thân cận cho rằng việc ông Biden quyết định tuyên bố tranh cử sẽ không dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong động thái hoặc lịch trình của ông ngay lập tức.

Ông có khả năng sẽ không bắt đầu các cuộc vận động bầu cử trong nhiều tháng, New York Times dẫn nguồn tin thân cận. Thay vào đó, ông Biden sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến đi tập trung vào chính sách.

Những chuyến đi đó nhằm nêu bật những thành tựu của chính quyền, kể từ khi ông nhậm chức giữa cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch gây ra. Các phụ tá cho biết vị tổng thống dự định tiếp tục gửi những thông điệp đó thường xuyên nhất có thể.

Ông Biden cũng sẽ tiếp tục tập trung vào những thách thức trên cương vị tổng thống.

Tháng tới, ông dự kiến bay tới Hiroshima (Nhật Bản) để tham dự hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo thế giới, tập trung vào vấn đề Ukraine và nhiều điểm nóng khác trên thế giới. Sau đó, ông sẽ tới Australia để đánh dấu một thỏa thuận mới về tàu ngầm hạt nhân.