Bí mật ít người biết đằng sau những bộ phim bom tấn

The Mask: Không chỉ gây ấn tượng với gương mặt màu xanh lá, nhân vật của Jim Carrey còn được chú ý với hàm răng to gượng gạo. Ban đầu, chủ ý của nhà sản xuất muốn nụ cười của nhân vật Stanley Ipkiss xuất hiện ở những cảnh tĩnh. Tuy nhiên, "Vua Hài" đã học cách nói chuyện với hàm răng to khiến The Mask kỳ lạ hơn trong mắt khán giả. Ảnh: Dark Horse Entertainment.