Bí mật hậu trường tác phẩm kinh điển ‘Sự im lặng của bầy cừu’

Với The Silence of the Lambs, đạo diễn Jonathan Demme có lần chia sẻ trên Variety rằng bộ phim bị gắn nhãn R (hạn chế khán giả dưới 17 tuổi) không chỉ vì độ máu me, mà còn bởi bức tranh về sự độc ác đến từ nội dung câu chuyện. The Silence of the Lambs đến từ nguyên tác văn học của Thomas Harris, với câu chuyện kể về một mật vụ FBI trẻ tuổi có nhiệm vụ điều tra kẻ giết người hàng loạt thông qua gã sát nhân Hannibal Lecter.