Bí mật hậu trường loạt phim ‘Queen’s Gambit’ về nữ thiên tài cờ vua

Một gương mặt để lại nhiều ấn tượng cho khán giả là Marielle Heller - người vào vai Alma, mẹ nuôi của Elizabeth Harmon. Không chỉ là diễn viên, cô còn là một đạo diễn nổi tiếng với các tác phẩm như Can You Ever Forgive Me? (2018) hay A Beautiful Day in the Neighbourhood (2019). Heller chia sẻ: “Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi với công việc đạo diễn và không chắc dự án lớn tiếp theo của mình sẽ là gì. Do đó, tôi đã nhận lời tham gia Queen’s Gambit - một tác phẩm rất khác so với những gì mình từng tham gia trước kia”.