Bí mật hậu trường của ‘Fast & Furious’

The Fast and the Furious (2001) được truyền cảm hứng từ một bài báo: Theo The Wrap, năm 1998, đạo diễn Rob Cohen đã đọc được bài báo nhan đề Racer X của Ken Li trên tờ Vibe Magazine mô tả chi tiết đời sống một nhóm đua xe đường phố tại New York. Sau đó, Cohen đã tới xem một cuộc đua tại Los Angeles và nảy ra ý tưởng về The Fast and the Furious. Vị đạo diễn đã thuyết phục Universal mua lại bản quyền nội dung bài báo từ Li.