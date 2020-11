Bí mật giữa Black Widow và Hawkeye sắp được hé lộ

Nữ diễn viên Scarlett Johansson cho biết chuyện xảy ra giữa Black Widow với Hawkeye tại Budapest (Hungary) - điều từng được nhắc đến trong “The Avengers” - sắp được tiết lộ.

Theo Cinema Blend, những gì đã xảy ra tại Budapest, Hungary giữa Black Widow và Hawkeye là một trong những bí mật của Vũ trụ Điện ảnh Marvel khiến người hâm mộ không khỏi tò mò suốt nhiều năm qua. Theo lời Scarlett Johansson, chân tướng sự việc sắp được tiết lộ.

Minh tinh cho biết khi lên kế hoạch về Black Widow, mọi người tại Marvel Studios đều đồng tình rằng khán giả cần được biết điều đã xảy ra với Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) và Clint Barton (Jeremy Renner) tại thành phố châu Âu.

Dù sự việc chỉ được nhắc tới một cách bâng quơ trong The Avengers, ScarJo và các đồng nghiệp biết rõ sự kiện khiến người hâm mộ tò mò tới mức nào.

“Chúng tôi đều đồng tình việc cần phải tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra tại Budapest. Mọi chuyện bắt đầu từ một câu thoại mà Joss Whedon đưa vào The Avengers với mục đích mua vui cho câu chuyện giữa Hawkeye và Black Widow.

Đó là khoảnh khắc Clint và Natasha ôn lại kỷ niệm, và người hâm mộ có thêm một chất liệu để đoán già đoán non. Nếu không làm rõ câu chuyện đã xảy ra ở Budapest, khán giả sẽ rất phiền lòng. Liệu chuyện gì đã xảy ra ở đó nhỉ?”, Johansson úp mở.

Câu chuyện xảy ra tại Budapest, Hungary sẽ góp phần giải thích cho mối quan hệ khăng khít giữa Clint Barton và Natasha Romanoff. Ảnh: Marvel Studios.

Theo thông tin từ Screen Rant, trong cuốn sách Black Widow: The Official Movie Special Book sắp được Marvel phát hành, Johansson xác nhận câu chuyện Budapest sẽ được nhắc tới trong Black Widow (2021). Dù những gì xảy ra ở thủ đô Hungary không can thiệp quá sâu vào mạch truyện bộ phim, nó vẫn là một trong những khoảnh khắc “đinh” của tác phẩm.

Scarlett Johansson nói: “Chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi về những gì diễn ra trong đầu Natasha. Tôi thực sự nghĩ cô ấy bị ám ảnh nặng nề bởi những điều đã gây ra. Cảm giác ăn năn trước những việc còn đang dang dở đã đeo bám cô ấy. Tất cả bắt nguồn từ biến cố ở Budapest. Đó là khoảnh khắc giúp khán giả hiểu rõ hơn gánh nặng trong lòng Natasha”.

Thông tin khiến người hâm mộ Vũ trụ Điện ảnh Marvel thích thú. Trong The Avengers, Natasha đã so sánh trận chiến với đoàn quân từ ngoài Trái Đất với những gì xảy ra ở Budapest, nhưng Clint lại nhanh chóng phủ nhận. Dường như năm xưa, cả hai cùng bị kéo vào một cuộc chiến bất đắc dĩ.

Bên cạnh sự kiện Budapest, người hâm mộ dự kiến được khám phá sâu hơn về quá khứ của Natasha Romanoff tại "Red Room" và tổn thương tâm lý cô phải gánh chịu sau đó.

Theo kế hoạch mới nhất, bộ phim riêng về Black Widow dự kiến ra rạp từ 7/5/2021.