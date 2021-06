Bí mật đằng sau phiên bản chuyển giới của Loki

‘Ngọa hổ tàng long’ truyền cảm hứng cho phim siêu anh hùng Shang-Chi

Đạo diễn Destin Daniel Cretton đã lấy cảm hứng từ “Ngọa hổ tàng long” và phim của Thành Long để xây dựng các cảnh giao chiến trong “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”.