Những bí mật của nữ hoàng Elizabeth II trong cuốn sách mới

"Elizabeth: An Intimate portrait", cuốn sách được viết bởi Gyles Brandreth, tập hợp góc nhìn mới về cuộc đời nữ hoàng Anh khi bà đối mặt những khó khăn trong hoàng gia.

Hình ảnh của nữ hoàng Elizabeth II từ thuở thiếu nữ đến khi về già. Ảnh: Royal Family, Instagram.

Gyles Brandreth là một nhà thơ, người dẫn chương trình truyền hình và từng là một thành viên thuộc Đảng Lao động tại Anh. Ông được công chúng biết đến với tập thơ Dancing by the Light of the Moon và cuốn sách Have You Eaten Grandma?.

Gyles là một người bạn trung thành gắn bó với nữ hoàng Elizabeth trong suốt quá trình bà đương vị. Trong cuốn sách Elizabeth: An Intimate Portrait, Gyles đã cho người đọc thấy những suy nghĩ đời thường và một tinh thần sống lạc quan.

Trong vô số các chi tiết mới từ cuốn sách, Gyles đã tiết lộ rằng khi hoàng thân Philip nghỉ hưu vào năm 2017, nữ hoàng đã không gặp hoàng thân trong nhiều tuần liền. Họ hầu như chỉ nói chuyện qua điện thoại. Tuy nhiên, khoảng thời gian phong tỏa vì dịch Covid-19 đã khiến họ cảm thấy gần gũi hơn. Sau đó, họ quyết định có những chuyến đi ngắn cùng nhau đến Scotland, Windsor và Sandringham.

Cuốn sách Elizabeth: An Intimate Portrait của Gyles Brandreth. Ảnh: Google Book.

Trong những ngày cuối đời của hoàng thân Philip, bà nhất quyết không rời nửa bước thế nhưng vào ngày 9/4/2021, sự ra đi quá đột ngột của Philip đã để lại cho bà một nỗi đau vô tận.

Bất chấp điều đó, bà hiểu mình phải đứng vững để trở thành một trụ cột tinh thần của gia đình. “Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra và nó phải như vậy”, nữ hoàng Elizabeth nói với Gyles.

Về mối quan hệ của hoàng tử Harry với công tước xứ Sussex Meghan Markle, nữ hoàng Elizabeth lo rằng người cháu trai của mình đã quá yêu cô gái này. Dù vậy nữ hoàng vẫn luôn ủng hộ các quyết định của Harry.

Đối với bà những thỏa thuận hàng trăm triệu đô không có ý nghĩa gì với sức khỏe của cháu trai mình. Đặc biệt là sau vụ phim tài liệu của vợ chồng Harry làm với Netflix, nữ hoàng Elizabeth cho rằng đây chỉ là “những thứ vô nghĩa trên truyền hình”.

Trong những tháng cuối đời, sức khỏe của Nữ hoàng xấu đi nhanh chóng. "Sự thật là Nữ hoàng luôn biết rằng thời gian còn lại của mình là có hạn. Bà đã đối mặt với căn bệnh ung thư tủy xương bằng phong thái của một nữ hoàng", Gyles Brandreth viết.

Mặc dù vậy, nữ hoàng vẫn tham gia vào các hoạt động xã hội. Sự có mặt của nữ hoàng trở thành một hình ảnh không thể quên đối với công dân Anh Quốc.

So với những cuốn sách cũng viết về chân dung của nữ hoàng Elizabeth, Gyles Brandreth có một lối thể hiện thân mật, gần gũi và giản dị hơn. Cuốn sách vừa thể hiện cái nhìn khách quan nhưng cũng đầy chiêm nghiệm cá nhân của một người bạn trung thành với nữ hoàng.

Những dòng viết của Gyles luôn đong đầy sự thành kính ngưỡng mộ với sức sống và ý chí của một người phụ nữ hoàng gia. Cuốn sách chính thức được ra mắt vào tháng 12 năm nay.