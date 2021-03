Bí mật của gia đình tai tiếng nhất nước Mỹ

Tranh cãi từ lúc chưa phát sóng: Trong hồi ký The Secrets of My Life, Caitlyn Jenner (trước khi chuyển giới là Bruce Jenner - cha ruột của Kendall và Kylie Jenner) ẩn ý kịch bản do bà nghĩ ra chứ không phải vợ cũ. Trả lời Hollywood Reporter, Kris nói đây là điều quá vô lý. "Động cơ của Caitlyn là gì? Ai đó nên nhắc nhở cô ấy show thực tế có tên là Keeping Up With the Kardashians", mẹ Kim nói.