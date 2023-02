Bí mật của chiếc giường đắt nhất thế giới

Những chiếc giường do hãng Hästens (Thuỵ Điển) sản xuất được cho là có giá đắt nhất thế giới. Khách hàng phải trả ít nhất 7.500 USD (hơn 178 triệu đồng) cho một sản phẩm có kích cỡ 90x90 cm và 588.990 USD (khoảng 14 tỷ đồng ) cho loại có đầy đủ phụ kiện.

Living etc đã có dịp đến thăm nhà máy của hãng ở Köping (Thụy Điển) để tìm hiểu câu chuyện đằng sau thương hiệu giường xa xỉ này.

Sản xuất

Chiếc giường mang thương hiệu Hästens được làm từ những lớp vật liệu tự nhiên như lông ngựa, bông gòn và sợi lanh. Theo công ty, các chất liệu này được thêm vào bên trên lò xo để giảm tĩnh điện và thoáng khí.

Thêm đó, các công đoạn hoàn thiện sản phẩm như khâu, chần bông và cải thiện độ ổn định của đệm đều được thực hiện hoàn toàn bằng tay. Toàn bộ quá trình lên tới hàng trăm giờ.

Riêng Grand Vividus, chiếc giường đắt nhất của thương hiệu, mất 600 giờ sản xuất. Cạnh giường sử dụng da, còn các góc được làm bằng da cá đuối. Ngoài ra, giường còn có các chi tiết được trang trí bằng đồng thau.

Jan Ryde, Giám đốc điều hành của hãng, khẳng định rằng giường Hästens có thiết kế rất tiện dụng. Mọi chi tiết đều được tính toán tỉ mỉ và tinh chỉnh trong hơn 170 năm để giúp mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và ngủ say.

Các bộ phận của giường, từ chân đế, nệm đến lớp phủ trên cùng đều được bọc trong cùng loại vải màu xanh lam đặc trưng. Trong dịp kỷ niệm gần đây, hãng Hästens cũng đã tuyên bố thiết kế kẻ caro màu xanh lam là sản phẩm mang tính biểu tượng của thương hiệu.

Bên cạnh màu xanh, công ty cũng cho ra mắt những màu sắc khác như be trung tính và đen ấn tượng.

Thế chấp nhà để mua giường

Charlotta Swan, trưởng nhóm quan hệ công chúng toàn cầu của hãng, cho biết một số khách hàng Thụy Điển đã thế chấp căn nhà của họ để mua một chiếc giường Hästens.

Điều này cho thấy mọi người ngày càng quan tâm đến giấc ngủ, đồng thời sẵn sàng đầu tư cho sức khỏe bằng cách chọn các sản phẩm có chất lượng cao.

Tấm đệm đắt nhất thế giới này cũng thể hiện triết lý giấc ngủ của người Thụy Điển: "Ở Thụy Điển, ngủ không chỉ là ngủ mà còn là chăm sóc bản thân. Vì vậy, tấm đệm phải là món đồ nội thất quan trọng nhất trong nhà", Linus Adolfsson, người điều hành Hästens Sleep Spa và ba cửa hàng Hästens ở Los Angeles (Mỹ), chia sẻ với VICE.

Một chiếc giường Hästens có tuổi thọ trung bình lên tới 50 năm và thường được truyền lại cho các thế hệ sau trong nhà. Chiếc giường lâu đời nhất vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay đã hơn 100 tuổi.

Trong một bài phỏng vấn với Forbes, Michael Breus, một chuyên gia về giấc ngủ cũng cho biết rằng anh thường khuyên khách hàng của mình (CEO và các vận động viên) sử dụng giường Hästens để có giấc ngủ ngon hơn, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc.

Hästens hiện có một danh sách dài những khách hàng thuộc giới thượng lưu, bao gồm cầu thủ Cristiano Ronaldo, nhà soạn nhạc Ludwig Göransson, diễn viên Will Ferrell... Năm 2020, nam ca sĩ Drake từng khiến mọi người chú ý khi tiết lộ anh đang dùng tấm đệm Grand Vividus có giá lên tới 390.000 USD (hơn 9 tỷ đồng ).

Theo đó, nhà sản xuất Thụy Điển chỉ có kế hoạch sản xuất 12 chiếc Grand Vividus mỗi năm. Bởi vậy, khách hàng phải đăng ký trước nếu muốn sở hữu chiếc giường xa xỉ này. Chính vì sự khan hiếm và tính độc quyền, Hästens được ví như Hermès trong lĩnh vực sản xuất giường ngủ.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.