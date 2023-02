Bí mật của An Dĩ Hiên và chồng tỷ phú bị hé lộ

Nhiều năm qua, An Dĩ Hiên che giấu việc chồng có con riêng. Cô luôn khẳng định mình là vợ đầu tiên của tỷ phú Trần Vinh Luyện.

Ngày 7/2, QQ đưa tin vụ án kinh tế của tỷ phú Trần Vinh Luyện - chồng An Dĩ Hiên - tiếp tục được xét xử. Cảnh sát Macau cáo buộc Trần Vinh Luyện tẩu tán lượng lớn tài sản về Đài Loan và nhập cảnh bất hợp pháp vào Macau trước khi bị bắt. Đối mặt với cáo buộc này, trùm sòng bạc phủ nhận.

Cũng trong phiên tòa, Trần Vinh Luyện đã mời 3 nhân chứng, là những người giữ chức vụ trong quỹ từ thiện, nghệ thuật hàng đầu Macau để làm chứng về đóng góp của anh cho cộng đồng với hy vọng được giảm án. Theo ghi nhận của phóng viên Sohu, lời khai của nhân chứng Phi An Đạt - chủ tịch một nhà thờ - đã hé lộ bí mật trong cuộc hôn nhân với tỷ phú Trần Vinh Luyện mà An Dĩ Hiên che giấu nhiều năm qua.

An Dĩ Hiên và chồng tỷ phú tổ chức sinh nhật cho con gái riêng. Ảnh: QQ.

Theo Phi An Đạt, ông và Trần Vinh Luyện có giao tình thân thiết hơn 10 năm. Họ quen biết vì cháu trai út của Phi An Đạt và con gái Trần Vinh Luyện học cùng trường mẫu giáo. QQ cho biết "con gái Trần Vinh Luyện" được Phi An Đạt đề cập không phải bé gái do An Dĩ Hiên sinh ra, mà là con riêng của vị tỷ phú. Cô bé đã hơn 16 tuổi.

Theo tìm hiểu của phóng viên QQ, con gái riêng của Trần Vinh Luyện từng xuất hiện trong lễ cưới của cha và nữ diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long ký. Cô bé coi mẹ kế như chị gái. Sau khi về làm dâu nhà hào môn, An Dĩ Hiên vừa chăm sóc cha chồng, vừa nuôi dưỡng con gái riêng của chồng.

Ngoài ra, một số nguồn tin cho biết chồng An Dĩ Hiên có 2 con riêng. Vợ cũ tên T chịu trách nhiệm nuôi dạy người con gái khác của anh. Trần Vinh Luyện chu cấp phí sinh hoạt hàng tháng. Năm 2020, anh chuyển nhượng 20% cổ phần, tương đương với 1,7 tỷ NDT ( 216 triệu USD ) và tặng du thuyền sang trọng cho cô con gái riêng này.

Vào năm 2017, truyền thông từng đưa tin An Dĩ Hiên là vợ thứ hai của Trần Vinh Luyện nhưng cô bác bỏ. Nữ diễn viên cho biết Trần Vinh Luyện chưa từng kết hôn với ai. Cô khẳng định bản thân là "người vợ đầu tiên" của tỷ phú sòng bạc.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, là người đẹp có tiếng ở Đài Loan, xuất thân trong gia đình giàu có. Cô nổi tiếng nhờ các phim như Ỷ thiên đồ long ký, Đấu ngư, Tôi là cung xử nữ.

Nữ diễn viên và tỷ phú Trần Vinh Luyện kết hôn vào tháng 6/2017 tại Hawaii. Cô có hai con, một trai và một gái. Ngôi sao 43 tuổi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trước khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Từ khi chồng vướng vòng lao lý, An Dĩ Hiên chưa từng xuất hiện.

Trần Vinh Luyện từng sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ USD . Anh bị bắt vào tháng 1/2022. Trần Vinh Luyện và đồng bọn bị cáo buộc 83 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm. Ông xã An Dĩ Hiên có thể nhận án phạt tối đa lên tới 30 năm tù giam.