Bí mật bên trong những chiếc đồng hồ cơ

Những chiếc đồng hồ đeo tay cổ điển với hàng nghìn chi tiết tinh vi, được chế tác thủ công, luôn có sức hút mạnh mẽ.

Khi các thiết bị điện tử, công nghệ ngày một đóng vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày, đồng hồ cơ vẫn tồn tại bền vững. Những chiếc đồng hồ chế tạo, lắp ráp thủ công có thể xem là tác phẩm nghệ thuật và thành tựu về kỹ thuật cơ khí.

New York Times giới thiệu một số quyển sách vừa ra mắt gần đây về chủ đề đồng hồ, giúp đọc giả khám phá các khía cạnh khác nhau, từ lịch sử hình thành, sự thay đổi phong cách trong thế kỷ 20 đến câu chuyện của những thương hiệu độc đáo.

Góc nhìn toàn diện

Barry B. Kaplan, Phó chủ tịch điều hành chi nhánh tại Mỹ của công ty công nghệ Israel, Wearable Devices, bắt tay vào viết một quyển sách khái quát toàn diện về ngành đồng hồ, bởi vì cảm thấy "không có quyển sách nào bao trùm mọi thứ".

Horology: An Illustrated Primer on the History, Philosophy, and Science of Time, with a Overview of the Clock and Watch Industry được Barry viết từ năm 2017 đến tháng 7/2021, "để chia sẻ tình yêu của tôi với đồng hồ", ông cho biết trong cuộc phỏng vấn qua video.

Bìa sách Horology: An Illustrated Primer on the History, Philosophy, and Science of Time, with a Overview of the Clock and Watch Industry. Ảnh: Schiffer Publishing.

Cuốn sách được minh họa đẹp mắt này trình bày một cái nhìn sâu sắc về tử vi học, nghiên cứu khoa học về thời gian và việc theo dõi giờ giấc. Tràn ngập hơn 150 hình ảnh chi tiết, đầy màu sắc, hình minh họa, biểu đồ và bản vẽ kỹ thuật. Đây là tài liệu cần thiết đối với bất kỳ ai quan tâm đến nghệ thuật chế tạo và thiết kế đồng hồ.

Barry cũng đề cập đến việc sưu tập đồng hồ - theo chủ đề, thương hiệu hoặc cả 2 - cùng với cách giữ gìn chúng. "Luôn chỉnh ngày trong khoảng từ 3 giờ sáng đến 9 giờ tối, bởi vì bánh xe ngày rất kén chọn; chúng không thích hợp cho việc điều chỉnh thủ công vào lúc nửa đêm", một đoạn trích trong sách.

Hơn 100 chiếc đồng hồ được Barry mô tả, bao gồm một mảnh vỡ chiếc đồng hồ mặt trời của người Ai Cập cổ đại từ thời Ptolemaic và chiếc đồng hồ Patek Philippe Celestial cơ học bằng bạch kim, đường kính 42 mm ra đời năm 2015.

Những chiếc đáng chú ý khác như đồng hồ bấm giờ Ikepod Steel Nanoball 2012 do Marc Newson thiết kế và Jaeger-LeCoultre Atmos 2014 lấy năng lượng hoạt động qua áp suất khí quyển.

Sự thay đổi phong cách

Thiết kế đồng hồ từ những năm 1900 đến những năm 2000 là trọng tâm trong cuốn The Style of Time: The Evolution of Wristwatch Design của Mara Cappelletti.

Thập kỷ đầu tiên của những năm 1900 đã báo trước "cách đeo đồng hồ mới - trên cổ tay", bà cho biết trong quyển sách dày 272 trang, mô tả sự phát triển của thiết kế đồng hồ qua từng thập kỷ. Phong cách thiết kế đồng hồ thay đổi giữa bối cảnh thời trang, nghệ thuật, tiến bộ công nghệ, xã hội và chính trị trong từng thời kỳ có nhiều biến động.

The Style of Time: The Evolution of Wristwatch Design viết về sự thay đổi phong cách đồng hồ trong cả thế kỷ. Ảnh: ACC Art Books.

Chẳng hạn, đồng hồ của những năm 1920, như Jump Hour của Breguet, phản ánh "tính tuyến tính của Art Deco thông qua vỏ hình chữ nhật của chúng". Cappelletti tiếp tục nêu bật một loạt sản phẩm "có tính năng kỹ thuật hoặc thẩm mỹ đã thay đổi lịch sử ngành đồng hồ" như Rolex Oyster năm 1926, được xem là chiếc đồng hồ đeo tay chống nước đầu tiên.

Bà cũng đi sâu vào câu chuyện đằng sau những chiếc đồng hồ như Speedmaster 1957 của Omega. Ban đầu, nó được sản xuất cho những người lái xe đua và sau đó là phi hành gia Mỹ Walter Schirra, người đã mang mẫu CK2998 trong sứ mệnh Mercury-Atlas 8, quay quanh Trái Đất 6 lần vào năm 1962.

Câu chuyện về một thương hiệu

De Bethune: The Art of Watchmaking là sách chuyên khảo tập trung vào thương hiệu duy nhất của Arthur Touchot - Trưởng bộ phận chiến lược kỹ thuật số quốc tế và chuyên gia về đồng hồ tại hãng đấu giá Phillips.

Được ra mắt vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập De Bethune năm 2022, cuốn sách đi sâu vào tay nghề, lối sống và cách tiếp cận của nhà sáng lập Denis Flageollet, cũng như những gì được thể hiện trên những chiếc đồng hồ do ông chế tác.

Cùng với những bức ảnh về quá trình sáng tạo của Denis Flageollet, độc giả có thể thấy các hình ảnh đời thường như ông đạp xe hoặc nghỉ ngơi sau khi bổ củi để đốt lò rèn tự tạo và làm việc trong xưởng ở bang Vaud, Thụy Sĩ.

De Bethune: The Art of Watchmaking tập trung vào sự ra đời và phát triển của một thương hiệu đồng hồ độc đáo. Ảnh: Assouline.

Sinh ra ở Pháp vào năm 1962, Denis Flageollet kế tục sự nghiệp của cha, ông nội và ông cố của mình trong nghề chế tạo đồng hồ. Ông đã dành thời gian khôi phục những chiếc đồng hồ cổ cho các viện bảo tàng, sau đó phát triển bộ máy cho các thương hiệu như Breguet cùng với đồng nghiệp tại Techniques Horlogères Appliquées (THA), trước khi đồng sáng lập De Bethune với nhà sưu tập đồng hồ David Zanetta vào năm 2002.

Công ty được đặt theo tên của một nhà quý tộc, Chevalier de Bethune, người được cho là đã phát minh ra bộ thoát cho đồng hồ quả lắc, tặng nhà vua Bồ Đào Nha năm 1727.

Cuốn sách dày 220 trang giới thiệu gần 200 chiếc đồng hồ, bao gồm cả sản phẩm kết hợp độc đáo, cũng là chiếc đồng hồ đầu tiên của công ty: DB1. De Bethune: The Art of Watchmaking mô tả chi tiết những sáng tạo của Flageollet, bao gồm một tourbillon bằng titan và silicon, vừa vặn bên trong chiếc lồng ánh sáng quay trên trục của nó theo chu kỳ 30 giây.

Vẫn còn nhiều cuốn sách về chủ đề đồng hồ chuẩn bị xuất bản trong năm nay, bao gồm Timeless Treasures: The Fascination of Certified Pre-Owned Watches, một tuyển tập gồm góc nhìn của 6 chuyên gia khác nhau trong ngành đồng hồ, do Ralph Jahns biên tập. Sách sẽ ra mắt vào tháng 5.

Các tác phẩm đáng chú ý khác là The Watch Book: Oris and the Watchmaking History of Switzerland của Gisbert L. Brunner và ấn bản thứ 3 của The Cartier Tank Watch viết bởi Franco Coligni.