Bị lừa bán ra nước ngoài vì tin lời dụ dỗ 'việc nhẹ, lương cao'

Là người cùng địa phương, chị T. không mảy may nghi ngờ, nên đã bị Năm lừa bán sang nước ngoài vì tin lời được làm “việc nhẹ, lương cao”.

Ngày 29/12, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lương Thị Năm (SN 1983, trú xã Tam Đình, huyện Tương Dương, Nghệ An) về tội mua bán người.

Theo đó, mới đây chị L.T.T. (SN 1981, trú xã Tam Đình, huyện Tương Dương) đã làm đơn tố cáo Lương Thị Năm vì đã lừa bán mình sang Trung Quốc bằng lời dụ dỗ xin đi làm "việc nhẹ, lương cao".

Lương Thị Năm.

Vì là người cùng địa phương, chị T. đã tin lời Năm rồi bị lừa bán sang Trung Quốc với giá khoảng 120 triệu đồng.

Sau khi làm vợ xứ người một thời gian, mới đây, T. đã tìm cách về quê hương và tố cáo Năm.

Ngày 26/12, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ Lương Thị Năm về hành vi mua bán người.

Tại cơ quan công an, Năm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.