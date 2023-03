Bị lấy xe máy, 2 anh em chém tử vong người đàn ông ngay trên phà

Thấy Lĩnh đang ngồi trên lan can phà, Vinh cầm hung khí lao xuống chém Lĩnh gục chết tại chỗ trước sự chứng kiến của nhiều người, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Phan Hoàng Vinh (31 tuổi), Lê Hoàng Việt (28 tuổi), cả 2 là anh em ruột, cùng ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, vào rạng sáng 16/2, do tức giận việc Trần Hùng Lĩnh (41 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) lấy xe máy của mình bỏ chạy về hướng phà An Hòa, Vinh cầm theo con dao, rồi kêu Việt đuổi theo.

Phan Hoàng Vinh. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến khu vực phà An Hòa (phía bờ Chợ Mới, thuộc ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), thấy Lĩnh đang ngồi trên lan can phà, Vinh cầm hung khí lao xuống chém Lĩnh gục chết tại chỗ trước sự chứng kiến của nhiều người, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo cơ quan công an, Vinh từng có tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Lê Hoàng Việt. Ảnh: Công an cung cấp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ được 2 người khi đang lẩn trốn tại nhiều địa phương, đồng thời ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và truy tìm hung khí gây án để củng cố chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật.