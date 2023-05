Bi kịch từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình

Từ những mâu thuẫn nhỏ nhưng âm ỉ trong gia đình không được giải tỏa, người phụ nữ ở tuổi 70 đã gây trọng tội. Thậm chí, màn kịch được dựng lên nhằm che giấu tội lỗi.

Nhân vật chính trong vụ án này là Vũ Thị Ngọ (SN 1954). Bà Ngọ không lập gia đình, cũng không có con cái. Vì thế, sau khi người em trai là Vũ Duy Phương (SN 1961) yên bề gia thất, bà Ngọ sống cùng em trai, em dâu là bà Đầu Thị Hiền và các con, cháu của em trai trong căn nhà 5 tầng, tại ngõ 116, đường Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.

Cú ngã trên tầng 3

Trong không gian ấy, bà Vũ Thị Ngọ sinh hoạt tại căn phòng ở tầng 1. Vợ chồng ông Vũ Duy Phương ở tầng 2 và 3. Trên tầng 4 là nơi ở của vợ chồng anh Vũ Duy Hiếu và chị Nguyễn Thị Yến (con ông Phương) cùng con là bé trai sinh năm 2020. Bà Hiền vốn ưa sạch sẽ, nên thường xuyên lau dọn nhà, còn ông Phương bị nặng tai, không thể nghe được dù là tiếng động lớn. "Bát đũa còn có lúc xô", vì thế trong cuộc sống hàng ngày giữa bà Ngọ và người em dâu là bà Hiền đã phát sinh một số mâu thuẫn.

Bị can Vũ Thị Ngọ và tang vật vụ án.

Khoảng 14h30 ngày 25/3, sau khi chồng đi làm, thì chị Yến cũng bế con đi chơi. Xuống tầng 1, chị Yến gặp ông Phương và được bố chồng giúp lấy chiếc xe nôi cho cháu nội ngồi. Khoảng 17h cùng ngày, chị Yến về đến nhà, thì thấy bà Ngọ hớt hải đi từ trên cầu thang xuống nói phát hiện bà Hiền nằm giữa phòng, trên đầu chảy nhiều máu. Nghe vậy, chị Yến cùng bà Ngọ chạy vội lên tầng 3. Bước vào bên trong, chị hoảng hốt thấy mẹ chồng nằm bất động, đầu bê bết máu. Chị Yến luống cuống lấy chiếc chăn len đắp lên người bà Hiền rồi gọi điện thoại cho chồng báo tin, đồng thời gọi cấp cứu 115.

Khoảng 20 phút sau, các nhân viên cấp cứu 115 có mặt và xác định bà Hiền đã tử vong trước đó khoảng 2 giờ.

Làm rõ những dấu hiệu bất thường

Khoảng 20h ngày 25/3, Công an quận Hoàng Mai tiếp nhận thông tin từ Tổng đài 115 thành phố về việc tại căn hộ trong ngõ 116 đường Đại Từ, phường Đại Kim có vụ chết người chưa rõ nguyên nhân. Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Đại Kim nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

“Vào thời điểm đó, do tin nạn nhân tử vong vì bị ngã, phần do tâm lý kiêng đụng đến thi thể, gia đình nạn nhân không hợp tác, cản trở việc pháp y. Chúng tôi phải vận động, thuyết phục gia đình để tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật”, điều tra viên cho biết khi kể lại quá trình điều tra vụ án.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an quận Hoàng Mai và các đơn vị nghiệp vụ xác định đây là vụ án mạng. Khi biết thông tin trên, gia đình nạn nhân đã cung cấp các thông tin liên quan, đồng thời bày tỏ cảm kích với cán bộ làm nhiệm vụ. Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các điều tra viên Đội cảnh sát hình sự (Công an quận Hoàng Mai) và Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã triệu tập, ghi lời khai một số nhân chứng. Vất vả nhất có lẽ là quá trình làm việc với ông Phương. Do ông này bị nặng tai, nên việc hỏi cung nhân chứng vào thời điểm đó buộc phải ghi bằng giấy.

Quá trình làm việc, khi lý giải về vết máu ở chân, ông Vũ Duy Phương cho biết sau khi được thông báo bà Hiền bị ngã tử vong, ông đã lên gác khiêng thi thể vợ, nên có giẫm vào vũng máu. Ông Phương cũng cho biết trước khi bà Hiền tử vong, ông đang ở tầng 1 mà không nghe thấy tiếng động gì do bị nặng tai…

Từ các thông tin thu thập được, mọi nghi vấn đều tập trung về phía bà Ngọ. Song để đấu tranh, buộc nghi phạm “tâm phục, khẩu phục” khai nhận hành vi phạm tội thật không dễ dàng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 26/3, Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập bà Ngọ đến trụ sở.

Tại cơ quan công an, bà Ngọ khai nhận khoảng 15h ngày 25/3, bà đi tập thể dục ở khu vực vườn hoa Định Công. Lúc bà đi ra khỏi nhà, cháu dâu là chị Nguyễn Thị Yến và con trai cũng đi bộ ra ngoài, trong nhà chỉ có ông Phương ở tầng 1 và bà Hiền ở tầng 3. Đến khoảng 17h cùng ngày, bà Ngọ về nhà thì thấy ông Phương vẫn đang ngồi ở tầng 1. Bà đi lên tầng 3, thì thấy bà Hiền nằm ngửa ở cạnh giường, máu chảy rất nhiều trên nền nhà.

Để chứng minh tội phạm, Công an quận Hoàng Mai đã làm rõ việc sử dụng thời gian của bà Ngọ trong chiều 25/3 và xem xét dấu vết thân thể nghi can. Qua tìm hiểu đã tìm thấy có thương tích tại ngón áp út tay phải, da của 2 bàn tay có màu đỏ, ống chân phải có 3 vết trầy xước ngoài da. Khi các điều tra viên hỏi về các vết thương tích trên, bà Ngọ không lý giải được. Khi nghi can khai đến đâu, thì các điều tra viên nhanh chóng xác minh đến đó.

Qua đó phát hiện có nhiều thông tin bà Ngọ cung cấp không chính xác. Công an quận Hoàng Mai xác định trong khoảng thời gian từ 15h đến 16h ngày 25/3, bà Ngọ đều ở nhà. Cùng lúc này, qua lời khai của những người thân trong gia đình, các trinh sát đã có thông tin về mâu thuẫn giữa bà Hiền và bà Ngọ do vấn đề tiền nong. Trong lúc nóng giận, bà Hiền từng nặng lời với bà Ngọ vì cho rằng bà Ngọ thường mang tiền cho bạn trai.

Sau khi được vận động, thuyết phục và trước các chứng cứ không thể chối cãi, bà Vũ Thị Ngọ khai nhận khoảng 15h ngày 25/3, sau khi anh Hiếu đi làm, cháu dâu đưa con đi chơi, trong nhà chỉ còn ông Phương ở tầng 1, bà Ngọ ở tầng 2, bà Hiền ở tầng 3. Trong lúc bà Ngọ đi lên tầng 3 cất quần áo, thì gặp bà Hiền. Vừa nhìn thấy bà Ngọ, bà Hiền đã lên tiếng chửi mắng.

Bức xúc vì bị chửi, bà Ngọ đi xuống tầng 2 lấy đoạn gậy gỗ vẫn để sau tủ quần áo đi lên phòng bà Hiền rồi bất ngờ vụt vào mặt và đầu bà Hiền. Sau khi gây án, bà Ngọ cầm gậy xuống nhà vệ sinh tầng 2 rửa sạch và cất vào chỗ cũ. Khoảng 20 phút sau, bà Ngọ lên tầng 3 kiểm tra, thì thấy bà Hiền nằm bất động nên quay về phòng chờ cháu dâu để báo cho trung tâm cấp cứu. Như vậy, bằng sự tỉ mỉ và trách nhiệm của các điều tra viên, vụ án được làm sáng tỏ, buộc nghi phạm gây án phải nhận tội.

Từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Vũ Thị Ngọ về hành vi giết người. Vụ án thương tâm đã để lại nhiều bài học đau xót về cách đối nhân, xử thế cũng như cách giải quyết các mâu thuẫn, xung đột giữa các cá nhân trong gia đình.