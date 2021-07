Bi kịch của Simone Biles và scandal tình dục chấn động giới thể thao

Larry Nassar đã lạm dụng hàng trăm phụ nữ, trong đó có ngôi sao môn thể dục dụng cụ Simone Biles. Không thể vượt qua ám ảnh tâm lý, cô đã xin rút khỏi Olympic Tokyo.

At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal là bộ phim tài liệu nói về scandal lớn nhất lịch sử ngành thể thao nước Mỹ, theo nhận định của Reuters.

Bộ phim dài 90 phút, nói về nỗ lực lật tẩy bộ mặt thật ẩn sau lớp vỏ ngoài đạo mạo của Larry Narras và nhiều quan chức ngành thể dục dụng cụ Mỹ. Đằng sau những chức danh bác sĩ, lãnh đạo liên đoàn là những bê bối tình dục nghiêm trọng, làm tổn thương hàng trăm cô gái trẻ, trong đó có cả Simone Biles - niềm tự hào của môn thể dục dụng cụ Mỹ.

At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal là phim tài liệu nói về bê bối tình dục lớn nhất lịch sử ngành thể thao Mỹ.

Scandal tình dục chấn động ngành thể thao Mỹ

"Chúng tôi tựa như những con thú bị thương", một cựu vận động viên mô tả tâm lý của những cô gái trẻ là nạn nhân của Larry Nassar trong phim tài liệu At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal. Tác phẩm của Erin Lee Carr đã bám sát quá trình điều tra đến lật tẩy bộ mặt thật của gã bác sĩ bệnh hoạn.

Larry Nassar là bác sĩ của đội tuyển thể dục dụng cụ Mỹ, cũng là người đã lạm dụng tình dục ít nhất 265 phụ nữ và trẻ em gái trong thời gian làm việc tại Liên đoàn Thể dục dụng cụ Mỹ.

"Bạn không thể để lộ điểm yếu, không thể để người khác biết mình bị thương", bộ phim trích lời giải thích của một nạn nhân. Bởi nếu để lộ việc bản thân bị chấn thương, vận động viên ấy có thể đánh mất cơ hội thi đấu. "Và Nassar đã lợi dụng suy nghĩ này của họ để lạm dụng tình dục hàng trăm cô gái trong nhiều thập kỷ", New York Times viết.

Trong phim, qua các buổi trò chuyện với nhiều nạn nhân, có thể thấy Larry Nassar thường lạm dụng các cô gái trẻ, thậm chí là trẻ vị thành niên, bởi họ chưa chắc đã nhận ra vấn đề đang xảy ra với bản thân. Nassar đã làm việc trong ngành thể dục dụng cụ lâu tới mức độ tuổi của các nạn nhân trải dài từ trưởng thành tới thiếu niên, nhiều nạn nhân đã quen Nassar nhiều năm và thậm chí từng coi gã là bạn.

Larry Nassar đã lạm dụng tình dục ít nhất 265 nữ vận động viên.

Thời lượng 90 phút của bộ phim không đủ để kể hết tội lỗi kéo dài gần hai thập kỷ của Larry Nassar, cũng không thể liệt kê tất cả nỗ lực bảo vệ gã bằng cách móc nối với FBI, "đi cửa sau" với những người điều tra án hay phớt lờ lời kêu cứu của các vận động viên... của những người đứng đầu Liên đoàn thể dục dụng cụ Mỹ.

Nhưng ít nhất At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal cho khán giả thấy được những vận động viên bị lạm dụng bằng cách nào và họ phải chịu tổn thương sâu sắc ra sao.

Nassar sử dụng lòng tin được xây dựng bởi cái mác "bác sĩ" và vẻ ngoài hiền hòa, tốt bụng để đánh lừa các vận động viên và gia đình họ. Theo lời kể lại trong phim, Nassar có thể đưa tay vào vùng kín và xâm hại các cô bé ngay cả khi có người thân gia đình ở khu vực khám.

Gã lợi dụng góc nhìn và thân hình của mình để che đi hành vi đồi bại, hoặc sử dụng thảm, rèm cửa để ngăn người nhà nhìn thấy sự thật đang diễn ra ở bàn khám bệnh.

"Mọi người chỉ cho rằng bác sĩ đã làm việc thì ắt hẳn không có sai sót, hành động kiểm tra nào cũng có lý do. Và đó là lời nhắc nhở ớn lạnh rằng những kẻ săn mồi ở đời thực hiếm khi để lộ vẻ ngoài và hành động xấu xí tựa như quái vật giống trong phim ảnh chúng ta thường xem", New York Times nhận xét.

"Tôi chỉ biết ngủ, vì giấc ngủ gần nhất với cái chết"

Simone Biles là một trong những nạn nhân xuất hiện trong At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal. Thực tế, cô gái 24 tuổi không lên tiếng và không có nhiều thời lượng, nhưng danh tiếng của cô đã khiến dư luận chú ý tới vụ việc. Có thể nói, việc Biles lên tiếng là mấu chốt giúp scandal được đẩy lên đỉnh điểm và đi tới hồi kết.

Nhà vô địch thế giới môn thể dục dụng cụ Simone Biles cũng là nạn nhân của Nassar.

Biles từng 4 lần giành chức vô địch thế giới và được xem là ngôi sao sáng nhất lịch sử thể dục dụng cụ Mỹ. Cô đã bị cựu chủ tịch Liên đoàn thể dục dụng cụ Mỹ Steve Penny - người biết rõ và nhiều lần bao che cho tội ác lạm dụng tình dục của Nassar - đẩy vào "hang sói", theo bài viết của The Washington Post. Năm 2015, Penny giao Biles cho Nassar mà không cảnh báo cô hay cha mẹ cô về hành vi gã bác sĩ thường làm.

Ngôi sao thể dục dụng cụ mắc chứng trầm cảm sau khi bị lạm dụng, quấy rối. "Tôi vẫn chưa sẵn sàng để phơi bày cho cả thế giới thấy sự thật. Người ta sẽ nhìn tôi như một 'Simone bị lạm dụng tình dục' thay vì 'vận động viên thể dục dụng cụ Simone'", cô chia sẻ vào năm 2019.

Cô cũng tiết lộ cách duy nhất để bản thân chống lại những cảm xúc tiêu cực là ngủ. "Tôi ngủ cả ngày, chỉ biết ngủ. Vì giấc ngủ là điều gần nhất với cái chết", Simone Biles trải lòng.

Hai năm sau, Simone Biles cố gắng kìm nén nỗi đau và sự sợ hãi để trở lại đấu trường Olympic, với trách nhiệm nặng nề tự đặt lên vai mình. "Nếu không còn một người sống sót nào trụ lại với bộ môn, họ sẽ bỏ mặc thể dục dụng cụ", cô chia sẻ.

Nhưng quyết tâm của Biles vẫn không chống lại được căn bệnh tâm lý ám ảnh cô nhiều năm từ sau khi bị lạm dụng tình dục. Ngày 27/7, ngôi sao vĩ đại của tuyển Mỹ quyết định rút lui khỏi chung kết toàn năng cá nhân, quyết định trên khiến đội tuyển nước này gặp thất bại trước Nga sau hàng chục năm thống trị bộ môn thể dục dụng cụ.

Ngôi sao 24 tuổi mắc chứng trầm cảm sau khi bị lạm dụng tình dục.

Lý do Biles đưa ra là "sức khỏe tinh thần không ổn định". Hay như tờ The Washington Post đã nhận xét: "Simone Biles bị quan chức Olympic Mỹ bỏ rơi, và nỗi đau vẫn chưa dừng lại".

"Bạn tưởng tượng xem, bạn sẽ treo lơ lửng trên độ cao 3 m, lộn ngược và liên tục xoay tròn với tốc độ của một cánh quạt cơ giới. Bạn phải có 100, thậm chí 120% sức lực và chú ý, bởi chỉ một sơ suất nhỏ nhất, bạn sẽ gặp chấn thương. Nhưng cô ấy đã tâm sự vào trước ngày hôm ấy (ngày quyết định rút lui): 'Tôi không muốn ra ngoài đó và làm điều gì ngu ngốc, sơ suất hay chấn thương, tất cả đều không đáng. Tôi không muốn rời khỏi trường đấu trên một chiếc cáng hay bất cứ thứ gì tương tự'", The Washington Post viết.

Điều khiến Biles lo lắng và mất tập trung, thậm chí mắc lỗi nghiêm trọng trong ngày thi đấu 26/7, là nỗi ám ảnh tâm lý chưa từng ngừng lại trong cô. Thậm chí, ngày 27/7 còn là ngày tròn 5 năm kể từ thời điểm cô bị Penny đẩy vào "hang sói" của Larry Nassar.

Larry Nassar đã bị kết án 175 năm tù, nhưng bản án trên vẫn chưa đủ để xoa dịu tâm hồn Simone Biles nói riêng và hàng trăm nạn nhân nói chung. Như lời của Rachael Denhollander - cựu vận động viên và là một trong những nạn nhân - thốt lên trong bộ phim tài liệu At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal: "Luật pháp sẽ toàn lực bảo vệ những đứa trẻ vô tội khỏi sự tàn phá tâm hồn mà tấn công tình dục gây ra, có thể sao?".