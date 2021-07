Bi kịch của nữ diễn viên là phó tướng giáo phái tình dục

Nữ diễn viên "Smallville" lĩnh 3 năm tù giam, nộp 20.000 USD và thực hiện 1.000 giờ lao động công ích cho tội buôn bán nô lệ tình dục liên quan đến tổ chức NXIVM.

Allison Mack, nữ diễn viên gốc Đức sẽ bước sang tuổi 39 vào cuối tháng này. Ở thị trường quốc tế, đây là độ tuổi lý tưởng cho những vai nặng ký và tạo nên bước ngoặt dẫn lối thành công.

Nhưng với Allison, cánh cửa vinh quang đã khép. Tội ác và nhục dục đã che mờ lý trí, và khiến cho cô phải đối diện với cảnh tù tội, khó còn đường quay trở lại.

Trước mắt, cô sẽ chấp hành bản án 3 năm tù vì tội buôn bán, dụ dỗ nạn nhân làm nô lệ tình dục cho tổ chức khét tiếng NXIVM.

Từ tiếp thị chocolate đến diễn viên

Allison Mack sinh ra và lớn lên ở Preetz, Đức vào năm 1982. Cô là con gái của gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, với cha là Jonathan Mack - một nhạc sĩ opera, còn mẹ là bà Mindy làm nghề giáo viên.

Allison Mack tự lập từ bé. Ảnh: Pinterest.

Theo People, cả nhà Allison đều mang dòng máu Mỹ nhưng sống ở Đức vì cha cô chủ yếu biểu diễn tại quốc gia này hồi thế kỷ XX. Sau vài năm, Allison mới theo gia đình di cư về Mỹ.

Theo như thông tin trên Us Magazine, Allison kiếm tiền sớm. Công việc đầu tiên cô làm là nhân viên bán hàng và in ấn cho công ty sản xuất chocolate ở Đức.

Cô từng kể: "Tôi kêu gọi mọi người mua chocolate hoàn toàn bằng tiếng Đức. Khi làm việc, tôi không được phép ăn vụng chocolate dù bất kỳ miếng nào. Tôi chỉ cắn một miếng rồi cuối buổi nhổ ra cho đỡ thèm".

Năm 7 tuổi, song song thời gian học ở Young Actors Space, Allison còn làm người mẫu ngắn hạn, chủ yếu là chụp ảnh. Khi đó, cô được khen có gương mặt đẹp, sống động, dễ tạo thiện cảm với người khác.

Bén duyên với mảng phim truyền hình, Allison chào sân trong một tập series 7th Heaven của Warner Bros. Vai cô đóng là một thiếu niên tự cắt cổ mình, tuy gây tranh cãi, song vẫn giúp Allison được chú ý hơn.

Đến năm 2000, Allison đóng phim truyền hình Opposite Sex, tiếp theo là My Horrible Year!, Camp Nowhere, và tác phẩm của Disney có nhan đề Honey, We Shrunk Ourselves.

Vai diễn ngọt ngào trong Smallville

Allison Mack đã theo đuổi nghệ thuật gần hai thập kỷ trước khi bị bắt. Tuy nhiên, cô vẫn chưa có một tác phẩm nào mang tính đột phá. Phim được nhận định nổi nhất của Allison là Smallville.

Smallville, hay còn gọi là Thị trấn Smallville, trải qua 10 mùa phát sóng với 218 tập phim. Nội dung kể về cuộc sống của Siêu nhân Clark Kent (Tom Welling) thời niên thiếu.

Allison thủ vai Chloe Sullivan, bạn thân nhất của Clark. Chloe rất yêu Clark, dù tình cảm này chẳng bao giờ được đáp lại. Nhân vật là phóng viên với tính cách hiếu kỳ, luôn muốn biết sự thật xung quanh. Bởi điều đó, Chloe và Clark đã xảy ra căng thẳng sau khi cô khám phá ra bí mật của cậu bạn.

Allison Mack trong bộ phim Smallville. Ảnh: Fortressofsolitude.

Được các nhà phê bình đánh giá diễn xuất ngọt ngào, chuyển biến tâm lý nhân vật mượt mà, Allison có thể tự tin khẳng định đây là vai thành công của cô.

Trong hồi tưởng của khán giả xem truyền hình thế hệ 8X, 9X, hình ảnh Chloe nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, thông minh, đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ. Với vai này, Mack được đề cử giải Teen Choice Award và Saturn Award liên tục từ năm 2002 đến 2009, hai lần chiến thắng năm 2006 và 2007.

Tất nhiên, ngoài sự nghiệp thì đời tư của Allison cũng gây bàn luận không kém. Cô từng có mối quan hệ gắn kết với nam diễn viên Chad Krowchuk suốt những năm 2000. Năm 2017, cô và Nicki Clyne bị cáo buộc kết hôn đồng giới để lách luật nhập cư của Mỹ. Mối quan hệ này cũng không kéo dài bao lâu.

Cú trượt dài khi là phó tướng giáo phái

Theo New York Post, năm 2018, Allison Mack vướng vòng lao lý vì liên quan đến giáo phái tình dục NXIVM do Keith Raniere (sinh năm 1960) làm giáo chủ.

Allison ban đầu được thông tin là "chuyên gia chiêu mộ" các cô gái trẻ, từng dụ dỗ cả những ngôi sao nổi tiếng như Emma Watson và Kelly Clarkson, vào NXIVM. Nhưng trên thực tế, Allison là phó tướng của giáo phái, quyền lực dưới một người trên nhiều người.

Trang web cá nhân của Allison mô tả cô là "chủ tịch và giáo viên hàng đầu" của học viện nghệ thuật tư nhân The Source, do Raniere thành lập. Tài liệu điều tra cho thấy đây chỉ là doanh nghiệp trá hình, mang hình thức giả để che đậy tội ác.

Allison, từ diễn viên triển vọng, bỗng chốc chôn mình vào NXIVM và tự biến mình thành nô lệ tình dục của Raniere, trước khi đích thân đi tuyển "đào" cho gã đàn ông này.

Vì dụ dỗ được nhiều cô gái trẻ đẹp hơn hẳn người tiền nhiệm, Allison được giáo chủ đặc biệt ưu ái. Đó cũng chính là lý do vì sao Allison có tên gọi tú bà. New York Daily News dẫn lời cựu thành viên Susan Done kể trong tổ chức, Mack luôn được gọi “The Madam”.

Tội ác đã che mờ lý trí của nữ diễn viên vốn đang có sự nghiệp rộng mở. Ảnh: NME.

Tháng 4/2018, Allison Mack chính thức bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tóm gọn. Không giấu giếm hoặc dài dòng, cô thẳng thắn khai nhận đã dụ nhiều phụ nữ gia nhập tổ chức và lừa họ rằng đây chỉ là chương trình tư vấn dành cho phái đẹp, thực chất các nạn nhân đều trở thành nô lệ tình dục.

India Oxenberg, con gái nữ diễn viên Catherine Oxenberg, đã bị Allison ép ăn kiêng nghiêm ngặt để có thân hình đủ hấp dẫn kẻ cầm đầu. Và để giữ chân India và những nạn nhân khác, nữ diễn viên cùng nhóm đồ đệ phải thu thập hình ảnh và video nhạy cảm của các cô gái, dùng chúng để ép buộc họ phải trung thành với giáo phái và không được hé nửa lời ra ngoài.

Đến cuối cùng, cái giả phải trả cho tội ác của Allison là 3 năm tù giam, nộp 20.000 USD và thực hiện 1.000 giờ lao động công ích. Diễn viên dự kiến bắt đầu án tù vào cuối tháng 9.

Giới luật sư từng nhận định Allison có thể sống sau song sắt tối thiểu 15 năm, song do sự hợp tác và bày tỏ thái độ ăn năn, thẩm phán đã nhẹ tay với cô.

Những giọt nước mắt của Allison đã rơi trong phiên tòa cuối. Thẩm phán Nicholas Garaufis nói ông tin câu xin lỗi của cô là chân thành, nhưng nhấn mạnh Allison cần đối diện bản án nghiêm khắc vì đã lợi dụng độ nổi tiếng để đánh lừa nạn nhân, tiếp tay cho cái xấu.

Trước khi bị tuyên án, Allison đã viết lá thư và thông qua luật sư biện hộ gửi đến những nạn nhân mà cô từng làm lỗi. Cô ân hận trong thư: "Lúc này, điều quan trọng nhất với tôi là nói. Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi thực lòng xin lỗi".