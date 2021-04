Bi kịch của những ngôi sao sống nghèo đói, vô gia cư

Bobby Driscoll là sao nhí nổi tiếng thập niên 1950 qua những bộ phim như So Dear To My Heart, Treasure Island. Nam diễn viên cũng nhận giải Oscar cho vai diễn trong The Window. Nổi tiếng từ sớm nhưng Driscoll chìm trong nghiện ngập. Năm 1956, ông bị bắt vì sử dụng cần sa và ma túy. Đến năm 1968, thi thể nam diễn viên được hai đứa trẻ tìm thấy trong một ngôi nhà hoang ở New York. "Anh ấy chết trong tình trạng không một xu dính túi", Daily Finance đưa tin.