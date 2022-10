Bi kịch của một kẻ sát nhân biến thái

"Dahmer" - phim về tên giết người Jeffrey Dahmer do Evan Peters đóng chính - tập trung tuổi thơ bất hạnh, cùng sở thích tình dục lệch lạc của kẻ thủ ác.

Jeffrey Lionel Dahmer (1960 - 1994), biệt danh "Con quái vật vùng Miwaukee", là sát nhân liên hoàn từng gây chấn động nước Mỹ. Từ năm 1978 - 1981, hắn thực hiện hành vi bắt cóc, hiếp dâm và sát hại 17 nam giới.

Trong phim mới Dahmer (Tựa đầy đủ: Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story), Evan Peters thủ vai tên sát nhân biến thái.

Evan Peters thủ vai tên sát nhân gây chấn động nước Mỹ.

Chiến lược dành cho phim "Dahmer"

Tội ác của Jeffrey Dahmer khiến thành phố Miwaukee và toàn nước Mỹ phải kinh hoàng. Trước khi bộ phim ra đời, cuộc đời và hành trình kinh hoàng của Dahmer đã được nền văn hóa giải trí Mỹ khai thác tối đa; từ các đầu sách đa dạng thể loại, truyện tranh ăn theo, phim điện ảnh cho đến nhạc kịch.

Sau khi ra mắt Dahmer, nhà sản xuất nhanh chóng xuất xưởng tiếp phim tài liệu Conversations With a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes. Công thức này từng được áp dụng với phim khác về sát nhân hàng loạt cũng do hãng sản xuất năm: Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile và mini-series tài liệu Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes - xoay quanh kẻ giết người đẹp mã Ted Bundy. Lối ra mắt độc đáo mang tính chiến lược cao, khi vừa giúp khán giả dễ so sánh đời thực và phim ảnh, vừa “nuôi” lượt xem cho hai sản phẩm.

Phim mới được kể đa tuyến: song song hành trình lãnh án cùng quá khứ bị bạo hành của gã. Tội ác của Dahmer bị phát hiện trong tập đầu tiên, khi bạn tình của Dahmer thoát được, kêu gọi cảnh sát đến tóm cổ hắn.

Điều này giúp tác phẩm có cơ hội linh hoạt tuyến chính diện, đa dạng lối kể, đưa máy quay theo chân người hàng xóm của Dahmer, nạn nhân đầu tiên trong quá trình trốn chạy hay người cha của gã. Jeffrey vì thế không còn là cá nhân, mà trở thành một hình tượng độc địa gieo rắc nỗi kinh hoàng và đau thương kể cả khi hắn bị bắt.

Phim còn khắc họa tai tiếng mà cha mẹ Jeffrey Dahmer gánh chịu sau khi gã bị bắt.

Nhà sản xuất Ryan Murphy và Ian Brennan từng chia sẻ không có ý định đặt lăng kính màu hồng cho cuộc đời kẻ giết người man rợ. Với nhiều tuyến nhân vật chính, người xem có cái nhìn đa chiều về Jeffrey Dahmer, thỉnh thoảng nhìn thấy được phần người hiếm hoi trong “con quái vật” vùng Miwaukee. Khán giả có thể thông cảm, nhưng không thể đồng cảm với sự thú tính và lối suy nghĩ lệch lạc của gã.

Loạt phim không ít lần dùng thủ pháp cắt dựng song song, đối chiếu những lần Dahmer cùng cha mổ động vật và khi hắn hủy hoại thi thể nạn nhân. Lối dựng phim mang đến hiêu quả hình ảnh độc đáo, giúp khán giả hiểu thêm thế giới quan của kẻ sát nhân. Trong mắt Dahmer, các nạn nhân tựa như hình nhân hay con mồi, còn hắn là kẻ săn mồi không khoan nhượng.

Là người đồng tính sống giữa thập niên 90, song Dahmer không ngại bị phân biệt đối xử. Trái lại, hắn lợi dụng sự kỳ thị từ phía các cảnh sát da trắng, liên tục đề cập căn hộ mình có nhiều “đồ chơi đồng tính” để họ e ngại khi điều tra.

Chi tiết Dahmer dùng sự kỳ thị làm “đồng minh” tưởng chừng khó tin, song lại là sự thật. Để tăng độ tin cậy, loạt phim lồng ghép các đoạn ghi âm có thật miêu tả sự tắc trách và chủ quan của lực lượng cảnh sát, giúp Dahmer nhiều lần thoát tội.

Diễn xuất đáng chú ý của “Quicksilver” Evan Peters

Nhiều khán giả trẻ biết Peters qua vai siêu anh hùng Quicksilver trong loạt phim X-Men. Ngôi sao 35 tuổi cũng góp một vai khách mời trong loạt phim WandaVision thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Trên thực tế, anh từng có nhiều kinh nghiệm đóng các vai tâm lý nặng trước Dahmer, khi thủ diễn các tuyến nhân vật khác nhau trong series phim kinh dị American Horror Story.

Tạo hình trong phim của Peters giống đến 90% Jeffrey Dahmer ngoài đời, với chiếc kính cận đặc trưng, mái tóc vàng đổ qua lông mày, cùng đôi mắt như vô hồn. Trong một phim tiểu sử khác về tên giết người là My Friend Dahmer (2017), tài tử Ross Lynch khắc họa được độ bệnh hoạn qua diễn xuất, song do ngoại hình còn quá lực lưỡng nên chưa bộc tả được vẻ đói khát về mặt tinh thần của kẻ thủ ác.

Đến lượt Evan Peters, anh biến nhân vật thành kẻ đáng sợ tựa ông Ba Bị, qua nụ cười lộ rõ vẻ khinh miệt, ánh mắt trầm tư trong những cảnh cần nhiều cảm xúc.

Jeffrey Dahmer trong loạt phim mới gieo rắc nỗi sợ cho những người tiếp cận hắn chỉ bằng chất giọng lạnh gáy, cùng độ nhẫn tâm khi rã xác con mồi. Phải đóng tên sát nhân từ khi hắn còn là cậu trai trẻ rụt rè hoài nghi về giới tính, dần biến thành con ác quỷ thâm độc, Evan Peters có sự biến hóa linh hoạt, tăng tính thuyết phục cho vai diễn.

Evan Peters lôi ra được sự điên rồ của tên sát nhân qua lối diễn bình thản, không cần làm lố hay kịch tính hóa.

Theo trang The Tab, để chuẩn bị cho vai diễn, Peters xem lại nhiều lần đoạn phỏng vấn giữa Jeffrey và nhà báo Stone Phillips trên đài NBC. Anh dành nhiều ngày đọc các lời khai của Dahmer rồi đưa nhận định: "Ở Dahmer không tồn tại nụ cười quỷ quyệt, hay vẻ đắc thắng. Hắn là kẻ cô đơn, khó kết thân, và gần như tách biệt về cảm xúc với thế giới bên ngoài".

Trên thực tế, diễn xuất nhập tâm của Peters, cũng như việc nhà sản xuất dành 10 tập cho Jeffrey Dahmer, thay vì chỉ một phim dài như Ted Bundy, mang đến ý kiến trái chiều. Trên các diễn đàn điện ảnh, nhiều bình luận cho rằng phim lạm dụng việc khai thác tuổi thơ của Dahmer, dễ khiến người xem đồng cảm, vô tình thần tượng kẻ giết người.

Các ý kiến chê phim còn chỉ trích tác phẩm bị kéo dài không cần thiết, với nhiều tuyến nhân vật thừa thãi. Diễn xuất của Evan Peters, cùng các tư liệu đời thực được lồng ghép, mới là thứ níu chân người xem, chứ không phải kịch bản.

Ngoài ra, tác phẩm còn nhận chỉ trích từ phía gia đình một nạn nhân. Shirley Hughes. Mẹ of Tony Hughes - một trong 17 thanh niên bị sát hại - nói trên Guardian về nỗi đau mất con. Shirley đến ngày hôm nay vẫn mang nỗi oán hận, tự hỏi tại sao nhà sản xuất lại làm phim về một kẻ giết người.

Cũng theo Guardian, nhà sản xuất không có nghĩa vụ phải liên lạc với gia đình nạn nhân trong quá trình quay phim, vì mọi tư liệu đều là sở hữu công cộng.