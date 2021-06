Bi kịch của Jessie J

Bệnh tật đang đe dọa sự nghiệp âm nhạc của Jessie J. Đã khá lâu cô chưa đứng trên sân khấu biểu diễn vì gặp vấn đề về thanh quản.

Ngày 19/6, Jessie J đăng lên tài khoản cá nhân video vừa khóc vừa hát thều thào ca khúc mới I Want Love. Cô kể mình đang mắc bệnh nghiêm trọng, và phải tạm xa sân khấu một thời gian.

"Chỉ cần nghe đến I Want Love, tôi lại cảm thấy tổn thương và rơi nước mắt. Tôi chưa bao giờ thực sự hát những giai điệu ấy kể từ ngày nó được ra mắt", cô buồn bã nói.

Bệnh tật



Theo People, chứng trào ngược axit khiến dây thanh quản của Jessie co thắt dữ dội và gây ra những vết phồng rộp nhỏ. Vì vậy, cô khó hát thoải mái như bình thường. Cô phải gửi clip nói chuyện thật khẽ để bác sĩ trị liệu đánh giá sự tiến bộ và khả năng hồi phục của dây thanh quản.

Kể từ tháng 2, Jessie đã nhận thấy cổ họng nóng rát nhưng chủ quan và bỏ qua những dấu hiệu. Cô cho rằng đó chỉ là sự mệt mỏi nhất thời của cơ thể và không ngờ tình trạng bệnh chuyển biến nghiêm trọng đến vậy.

"Tôi đã đặt 8 máy quay xuống mũi để được khám bởi 6 bác sĩ khác nhau. Tôi đã ăn 6 loại thực phẩm giống nhau trong 3 tháng, thử tất cả phương pháp điều trị, bao gồm cả châm cứu và mát-xa, nhưng vẫn không hết", Jessie cho biết.

Vì mắc nhiều bệnh, con đường âm nhạc của Jessie J dần trở nên khó khăn hơn. Ảnh: People.

Nữ ca sĩ nói nguyên nhân có thể bắt nguồn từ steroid (hormone tổng hợp) trong thuốc điều trị Meniere gây ra. Cuối năm ngoái, Jessie phải nhập viện vì mắc Meniere - chứng rối loạn gây chóng mặt, ù tai và dần mất thính giác.

Với Jessie J, thật đau đớn khi ca sĩ mà không được hát. Chỉ có âm nhạc mới khiến cô hạnh phúc và được là chính mình. Cô nói: "Tôi chẳng giỏi im lặng. Tôi phải thành thật với mọi người về những gì đang xảy ra với tôi. Tôi tin sự ủng hộ và tình yêu thương của các bạn sẽ giúp tôi vượt qua khó khăn nhanh hơn".

Trấn an người hâm mộ là vậy, nhưng theo các chuyên gia y tế thì căn bệnh của Jessie vốn khó chữa. Sau một thời gian, những vết sần ở cổ họng đã xẹp dần nhưng bác sĩ khuyến cáo nếu hát trở lại, có thể cô sẽ bị tái phát bệnh.

"Chưa bao giờ giỏi điều gì ngoài ca hát"

Trên thực tế, từ Giáng sinh năm ngoái Jessie J đã không thể sôi nổi trên sân khấu ca nhạc. Cô thường xuyên chóng mặt, buồn nôn, bủn rủn chân tay và đối diện nguy cơ điếc vĩnh viễn vì bệnh Meniere.

"Tôi thức dậy và cảm thấy như mình bị điếc hoàn toàn bên tai phải, đồng thời không thể bước đi vững trên một đường thẳng", ngôi sao nước Anh nhớ lại.

Mỗi lần mở giọng, chủ nhân album Who You Are lại cảm thấy như có tiếng rung ầm ầm trong tai. Khi xem phim hoặc nghe nhạc, cô dùng ngón tay bịt kín bên tai phải để không bị ù.

Theo Oprahdaily, Jessie J có nhiều vấn đề về sức khỏe. Bác sĩ từng chẩn đoán cô bị Wolff-Parkinson-White (WPW) và đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Đó là một tình trạng rối loạn nhịp tim, dễ dẫn đến chóng mặt, khó thở, ngất xỉu, mệt mỏi và lo lắng.

Jessie J có chất giọng đầy nội lực, cách xử lý giai điệu mang màu sắc cá tính. Ảnh: Time Magazine.

Chỉ hai tháng trước khi loạt bi kịch xảy đến, tức vào tháng 10/2020, Jessie J còn xuất hiện quyền lực trên nhiều tạp chí thời trang và chia sẻ về những trải nghiệm khi làm ca sĩ.

Theo Billboard, giới chuyên môn đánh giá cao tài năng và thực lực của Jessie J khi cô được đào tạo bài bản ở BRIT School - ngôi trường từng "sản sinh" ra các tài năng khác như Leona Lewis, Adele hay Amy Winehouse.

Chất giọng của Jessie thuộc hàng nữ cao trữ tình, có thể hát tốt ở quãng âm vực D3-Bb5-C6, với những âm thanh phát ra "sắc bén như kim loại". Cô cũng được ghi nhận là trường hợp hát live còn sáng và rõ hơn trên bản thu âm.

"Jessie linh động trong giọng hát một cách tuyệt vời. Cô ấy xử lý những giai điệu cực kỳ dài và phức tạp rất dễ dàng, mượt mà", chuyên trang Critic Of Music bình luận.

Thời kỳ hoạt động đỉnh cao, Jessie giành nhiều đề cử và giải thưởng ở Brit Awards. Bài hát nổi tiếng của cô phải kể đến Price Tag. Được ra mắt vào nửa cuối tháng 1/2011, ca khúc giữ ngôi vương trên bảng xếp hạng (BXH) UK Singles Chart, hạng 23 trên Billboard Hot 100 và các BXH ở New Zealand và Ireland.

Với giới trẻ yêu âm nhạc, không lạ gì khi giai điệu của Party in the U.S.A, Bang Bang, Do It Like a Dude, Nobody’s Perfect... do Jessie thể hiện được vang lên.

Năm 2018, khán giả quốc tế bất ngờ khi từ huấn luyện viên The Voice Anh, Jessie lại trở thành thí sinh nước ngoài đầu tiên tham gia và giành chiến thắng cuộc thi hát của Trung Quốc mang tên I'm A Singer.

Trang Sky News đánh giá nữ ca sĩ giữ vững phong độ ngay từ đầu, sự góp mặt của cô là thỏi nam châm hút truyền thông cho I'm a singer, giúp show thành công ngoài sức tưởng tượng. Các màn cover của cô thu hút lượng người theo dõi từ nhiều quốc gia. Biệt danh "nữ hoàng cover" của Jessie J cũng bắt nguồn từ đây.

Jessie J từng thừa nhận ngoài ca hát, cô không giỏi bất kỳ việc gì.

Chỗ dựa tinh thần to lớn

Hồi tưởng về những tháng ngày đứng trên sân khấu phục vụ khán giả, Jessie rơi nước mắt. Dẫu vậy, cô vẫn cố gắng hướng về những suy nghĩ lạc quan.

Người bên cạnh chăm sóc nữ ca sĩ lúc này ngoài gia đình còn có bạn trai Max Pham Nguyen. Hồi cuối tháng 5, trong giai đoạn bệnh tình Jessie nghiêm trọng, cô đã khoe ảnh chụp màn hình đoạn video call với bạn trai gốc Việt. Nữ ca sĩ kể cả hai dành cho nhau nhiều lời ngọt ngào.

Chủ nhân bản hit Price Tag hẹn hò vũ công điển trai từ tháng 3 sau khi chia tay tài tử Channing Tatum. Giọng ca người Anh rất hạnh phúc trong mối quan hệ mới và thi thoảng lại khoe người yêu trên Instagram.

Jessie J đang yêu bạn trai gốc Việt. Ảnh: People.

"Tôi khao khát được làm mẹ. Chỉ nghĩ đến chuyện có con vào một ngày nào đó, tôi đã cảm thấy rất vui", Jessie J viết trong một bài đăng. Nữ ca sĩ muốn sớm về chung nhà với Max và sinh cho anh những đứa trẻ kháu khỉnh.

Trong giai đoạn giãn cách xã hội vì Covid-19, Jessie hầu như chỉ ở nhà, thi thoảng mới gặp bạn trai, song tình cảm của họ ngày càng gắn bó. Nhờ sự quan tâm và động viên tinh thần của Max Phạm mà Jessie mới đủ mạnh mẽ đối diện với bệnh tật.