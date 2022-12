Bi kịch của Celine Dion

Đằng sau ánh hào quang rực rỡ của diva Celine Dion là chuỗi ngày chiến đấu với bệnh tật, bất lực khi chứng kiến những người thân yêu lần lượt qua đời.

Ngày 7/12, Celine Dion thông báo hoãn nhiều show diễn năm 2023 và 2024, gần nhất là chương trình ca nhạc vào tháng 2/2023 ở châu Âu, do tình hình sức khỏe bất ổn.

Đăng video nói cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, chủ nhân hit My Heart Will Go On cố kìm nước mắt khi cho biết cô mắc hội chứng người cứng (SPS) - dạng rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, làm ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Bệnh này chưa có cách điều trị dứt điểm.

Đây là lần thứ 2 trong năm Dion không bước lên sân khấu như dự định. Đầu năm, cô phải hủy tất cả show còn lại ở Bắc Mỹ trong khuôn khổ Courage World Tour.

Tuy đau đớn, nhưng thay vì trốn tránh, diva chọn cách đối diện. Cô cảm thấy khó khăn trước thách thức lớn về sức khỏe cũng nhưng những vấn đề khác đang xảy ra.

Bệnh nhân của hội chứng có tỷ lệ mắc 1/1.000.000

Không tiết lộ mắc hội chứng SPS từ khi nào, song Celine Dion cho biết căn bệnh nguy hiểm này gây ra những cơn co thắt khắp cơ thể, ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày.

"Nó đôi khi gây khó khăn đi lại và không cho phép tôi sử dụng dây thanh quản để hát theo cách tôi từng làm. Tôi phải thừa nhận rằng đó là cuộc vật lộn. Tất cả những gì tôi biết là ca hát và đó là điều tôi đã làm trong cả cuộc đời", diva tâm sự.

Fox News dẫn lời chuyên gia cho biết hội chứng người cứng rất hiếm gặp, chỉ xảy ra với tỷ lệ 1:1.000.000, trong đó số người mắc ở nữ nhiều gấp 2 lần nam. Không chỉ bị co thắt khắp người, Dion và bệnh nhân còn có nguy cơ bị co cứng các cơ trục thân mình như các cơ lưng, cơ bụng, dần dần sẽ dẫn tới cứng 2 chân và các cơ khác của cơ thể như cơ hô hấp, cơ mặt.

Em gái của nữ ca sĩ, Claudette, kể trên tạp chí Pháp: "Những gì đã và đang xảy đến với chị ấy thật đáng buồn. Celine luôn cởi mở tâm sự và xin tôi lời khuyên khi có chuyện gì đó không ổn. Tôi biết chị ấy luôn cố giữ vững tinh thần".

Với tình hình hiện giờ, diva phải tập trung điều trị. Cô hứa sẽ trở lại với tinh thần phấn chấn và sức khỏe tốt hơn, phục vụ khán giả bằng 100% sức lực.

Đam mê lớn nhất của Celine Dion trong cuộc đời là được hát và đứng trên sân khấu. Ảnh: @ celinedion.

Theo New York Post, sự nghiệp rực rỡ của nữ ca sĩ bị gián đoạn vì bệnh tật bủa vây suốt nhiều năm. Hồi tháng 3/2018, Dion cũng đột ngột thông báo hủy show vì phải phẫu thuật tai sau một năm bệnh nặng.

Chức năng nghe nhạc và cất giọng của Dion bị ảnh hưởng lớn bởi căn bệnh này. Không thể nghe được những tiết tấu của dàn nhạc, vì thế cô rất vất vả để hát đúng nhịp. Ngoài ra, bệnh đã ngăn cản cảm xúc thăng hoa của cô khi biểu diễn.

Vì không muốn người hâm mộ lo lắng, ngôi sao hát nhạc phim Titanic đã âm thầm dùng thuốc trong một năm nhưng không có kết quả tích cực. Việc phải tiến hành phẫu thuật đã cho thấy tình hình của Dion nghiêm trọng tới mức nào.

Dẫu trải qua những đau đớn, giọng ca người Canada chưa bao giờ than trách nửa lời. Trái lại, cô còn chia sẻ thông điệp cảm động về sức khỏe tinh thần và kêu gọi mọi người hãy sống tử tế.

"Điều quan trọng là chú ý đến sức khỏe tinh thần của chúng ta", Celine viết trên Instagram giữa cơn khủng hoảng của chính mình. "Hãy đối xử tốt với bản thân và người khác. Và hãy nhớ rằng, bạn không đơn độc. Luôn có sự trợ giúp nếu bạn cần. Celine", cô chia sẻ thêm.

Những nỗi đau kinh hoàng

Sinh năm 1968 trong gia đình có 14 anh chị em ở Canada, Celine Dion sớm bước chân ra đời tự lập với quyết tâm vượt qua cảnh nghèo. Tới thời điểm này, diva đình đám đã có tất cả - từ sự nghiệp lẫy lừng đến khối tài sản kếch xù. Thế nhưng, cô mất cũng rất nhiều.

Đằng sau nụ cười rạng rỡ, giọng hát đầy nội lực và ánh hào quang sáng chói trên sân khấu, Dion đã phải liên tiếp chịu đựng nỗi đau kinh hoàng khi lần lượt nhìn người thân ra đi.

Vào năm 1993, cháu gái 16 tuổi Karine đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay cô. Tận mặt chứng kiến khoảnh khắc đau đớn đó, Dion bị ám ảnh căn bệnh xơ nang mà cháu gái - người cô xem như con ruột - mắc phải. Vì vậy, cô đã chi tiền cho các dự án khoa học về bệnh xơ nang cũng như tặng quà hỗ trợ các bệnh nhân.

Đúng thập kỷ sau, tức năm 2003, Dion gần như suy sụp khi hay tin bố đẻ qua đời vì ung thư. Theo Us Magazine, điều khiến nữ ca sĩ hối hận nhất là không kịp trở về Canada để nhìn mặt bố lần cuối, vì lúc đó cô đang đi diễn ở Las Vegas (Mỹ). Bản cover Dance With My Father đầy cảm xúc là sự tri ân sâu sắc mà Dion dành cho bố mình.

Celine Dion đau đớn tột cùng khi chồng qua đời. Ảnh: Ok Magazine.

Thời gian trôi qua, Dion đâu ngờ rằng bệnh ung thư quái ác cũng là nguyên nhân cướp đi mạng sống của chồng và anh trai trong cùng năm 2016. Tháng 1/2016, chồng của diva, nhà sản xuất âm nhạc René Angélil, được báo chí xác nhận qua đời do mắc ung thư vòm họng.

Ba ngày sau cái chết của Angélil, anh trai Celine Dion - Daniel Dion - cũng mất vì ung thư vòm họng, di căn vào não và lưỡi.

Cú sốc này chưa qua nhưng cú sốc khác xảy đến, Dion dường như không còn có thể đứng vững. Người đại diện của danh ca cho biết Dion thực sự mệt mỏi và không muốn trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào.

Ở độ tuổi U60, Dion không mong gì hơn một cuộc sống yên bình và hạnh phúc bên 3 con Rene-Charles (21 tuổi) cùng cặp song sinh Eddy - Nelson (11 tuổi). Mạnh mẽ bước qua những sóng gió, nữ ca sĩ chia sẻ vết thương lòng đã dần lành lại nhưng cô luôn thấy cô đơn. Do đó, Dion quyết định chinh phục những khía cạnh mới trong nghệ thuật.

Hình ảnh Dion diện những bộ cánh màu sắc, đôi khi ôm sát hoặc cut-out gợi cảm từng gây tranh cãi. Khi hình ảnh này được đăng tải, nhiều độc giả bình luận chê nữ ca sĩ thiếu sức sống, "cưa sừng làm nghé" không thành công. Tuy nhiên, mấy ai hiểu được cô đã trải qua những cảm giác tồi tệ thế nào và phải tự vực dậy chính mình để khám phá chân trời mới.

Danh ca vực dậy sau loạt biến cố. Ảnh: @celinedion.

Trong cuốn hồi ký Celine Dion - Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi, danh ca cho biết cô thấu hiểu bài học từ tận sâu trái tim sau những biến cố, dù phải đánh đổi bằng nước mắt, hy vọng và chờ mong.