Bi kịch của bác sĩ Ấn Độ

Trong bối cảnh dịch bệnh lây lan nghiêm trọng, các y bác sĩ tại Ấn Độ thường phải đưa ra những quyết định khó khăn, đồng thời luôn đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh.

Ấn Độ đối mặt với đợt bùng phát dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất thế giới và các y bác sĩ tại nước này đối mặt với khó khăn chồng chất, theo New York Times.

Trong các bệnh viện, ca làm việc kéo dài hơn, phòng bệnh đều chật cứng trong khi nhu cầu chữa trị ngày càng gia tăng. Tình cảnh nguy cấp khiến nhiều sinh viên y khoa phải đảm nhiệm vai trò của một bác sĩ chính thức.

Việc thiếu hụt nguồn lực còn buộc các y bác sĩ phải đưa ra những quyết định hết sức khó khăn: Họ sẽ lựa chọn bệnh nhân nào để cứu sống?

Bác sĩ Mradul Kumar Daga tại thủ đô New Delhi cho biết: "Suốt cuộc đời, bạn luôn tìm cách để cứu sống bệnh nhân. Hãy tưởng tượng việc bạn phải lựa chọn người để cứu. Với tư cách là một bác sĩ, đó là những quyết định đau lòng nhất mà tôi phải thực hiện”.

Bác sĩ cũng phải ra đi

Mỗi ngày tại Ấn Độ, làn sóng dịch bệnh cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, bao gồm nhiều nhân viên y tế tuyến đầu. Hiệp hội Y khoa Ấn Độ cho biết hơn 1.000 bác sĩ đã tử vong vì mắc Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm ngoái.

Đáng chú ý, số người tử vong từ đầu tháng 4 chiếm 1/4 tổng số liệu, dẫn thông tin từ bác sĩ J.A. Jayalal, chủ tịch hiệp hội. Ông Jayalal còn ước tính ít nhất 40% bác sĩ tại nước này đã phơi nhiễm virus corona.

Nhân viên y tế tại một bệnh viện ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: New York Times.

Song điều khiến các y bác sĩ cảm thấy bất lực nhất là phải chứng kiến nhiều đồng nghiệp qua đời vì dịch bệnh.

Trưởng khoa tiêu hóa R.K. Himthani của Bệnh viện Batra ở thủ đô New Delhi, là một trong 12 bệnh nhân tử vong khi bệnh viện hết nguồn cung oxy hồi đầu tháng 5. Trước khi nhiễm bệnh, ông Himthani đã chữa trị cho nhiều bệnh nhân mắc Covid-19.

Giám đốc bệnh viện, bác sĩ Shiv Charan Lal Gupta, là bạn lâu năm bác sĩ Himthani. Khi nguồn oxy cạn kiệt, bác sĩ Lal Gupta đã liên hệ với các quan chức chính phủ, các cơ quan truyền thông để tìm kiếm sự giúp đỡ. Song nỗ lực này không thể cứu sống bác sĩ Himthani.

“Dù được cấp thêm oxy, chúng tôi vẫn không cứu được 12 bệnh nhân, bao gồm người bạn của tôi”, bác sĩ Lal Gupta kể lại. “Chúng tôi đều cảm thấy trống rỗng và bất lực trong những ngày này”.

Sau khẩu trang và áo bảo hộ là những giọt nước mắt của các nhân viên tại Bệnh viện Batra. Họ tập trung tại cổng chính để bày tỏ lòng thành kính với người đồng nghiệp Himthani rồi lại lặng lẽ quay về với công việc.

Thiếu hụt nguồn lực

Ngoài nguy cơ nhiễm bệnh, các y bác sĩ còn phải làm việc trong một hệ thống y tế thiếu đồng bộ và bất bình đẳng. Theo Ngân hàng Thế giới, mức chi tiêu cho sức khỏe tại Ấn Độ chỉ chiếm khoảng 3,5% tổng sản phẩm quốc nội, thấp hơn một nửa mức trung bình trên toàn cầu.

Do đó, nước này luôn thiếu hụt nhân sự trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Theo Viện Y tế Công Ấn Độ - Delhi và Tổ chức Y tế Thế giới, Ấn Độ chỉ có khoảng 17 nhân viên y tế trên 10.000 dân, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn của WHO là 44,5 nhân viên y tế trên 10.000 người dân.

Việc phân bố không đồng đều cũng khiến mạng lưới bệnh viện chỉ phát triển ở những đô thị lớn tại Ấn Độ.

Y tá Lachhami Kumari tại bang Bihar, một trong những bang nghèo nhất của Ấn Độ, cho biết: “Khi nhắm mắt lại, tôi luôn nghe thấy lời cầu xin giúp đỡ. Đó là động lực làm việc của tôi”. Bệnh viện của cô Kumari chỉ có 80 giường và đều đang chữa trị cho bệnh nhân Covid-19.

Một bệnh viện dã chiến ở thủ đô New Delhi. Ảnh: New York Times.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố các biện pháp để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực. Theo ông Modi, các quan chức nên khuyến khích, ưu tiên tuyển dụng hàng chục nghìn sinh viên y khoa năm cuối và thực tập sinh y khoa, nhằm bổ sung nhân lực cho tuyến đầu chống dịch.

Thực tập sinh y khoa Alisha Akhani tại bang Gujarat chia sẻ: “Chúng tôi được đưa đến ngay tâm dịch, ngay ở thời điểm đầy khó khăn và bất trắc. Song chúng tôi sẽ trở thành những bác sĩ giỏi hơn”.

Bác sĩ Akhani chủ yếu làm ca đêm trong một phòng chăm sóc đặc biệt gồm 40 giường bệnh. Khi ca làm việc kết thúc vào 8 giờ sáng, cô lái xe về nhà trọ, khẩn trương ăn uống và tắm rửa rồi tranh thủ nghỉ ngơi.

Giữa các ca làm việc, Akhani thường nghe nhạc và tập thể dục để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Cô cũng sắp xếp thời gian để ôn tập cho một kỳ thi quan trọng, sau khi kỳ thực tập một năm kết thúc.

Bác sĩ Akhani kể rằng có những ngày bệnh viện ghi nhận đến 5 ca tử vong. Đôi khi, cái chết xảy đến thật gần. Một người họ hàng của bác sĩ Akhani đã qua đời vì mắc Covid-19. Khi người này hấp hối, bác sĩ Akhani phải gọi điện cho gia đình của bệnh nhân.

Dù nỗ lực cứu người, nhiều y bác sĩ vẫn trở thành mục tiêu của bạo lực. Trên mạng xã hội, nhiều đoạn video đã ghi hình gia đình bệnh nhân hành hung, đánh đập nhân viên y tế ngay trong bệnh viện.

Nhân viên sắp xếp giường bệnh cho một bệnh viện dã chiến. Ảnh: New York Times.

“Mọi người đều căng thẳng nên một vấn đề nhỏ có thể khơi mào một cuộc chiến”, bác sĩ Jayalal, chủ tịch Hiệp hội Y khoa Ấn Độ, nhận xét. "Thật không may, các nhân viên y tế phải gánh vác tất cả rủi ro này”.

Tính đến ngày 24/5, số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ đã vượt qua cột mốc 300.000, tổng số ca nhiễm đã lên tới 26,7 triệu người trên toàn quốc, theo Bộ Y tế nước này.

Đưa tro cốt nạn nhân Covid-19 vô thừa nhận đến sông Hằng Các tình nguyện viên Ấn Độ thu thập tro cốt từ các nhà hỏa táng để tổ chức đưa tang cho những nạn nhân Covid-19 ở thành phố Haridwar.