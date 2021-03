Bi kịch bị tấn công tình dục của nhiều sao nữ

Lady Gaga, Demi Lovato và nhiều nghệ sĩ nữ đã phải chịu đau đớn thể xác lẫn tinh thần suốt cả thập kỷ vì bị xâm hại tình dục.

Biến cố cuộc đời của Demi Lovato được tái hiện qua 4 tập ở bộ phim tài liệu Demi Lovato: Dancing with the Devil công chiếu tại Liên hoan phim SXSW hôm 16/3.

Hai chi tiết đắt giá nhất được xem là mấu chốt đẩy khổ đau của Lovato lên đỉnh điểm là hai lần bị tấn công tình dục vào đầu thập niên 2000 và năm 2018.

"Sự tổn thương đó ám ảnh tôi và không thể biến mất một sớm một chiều", giọng ca Let It Go bày tỏ trong buồn bã.

Từ những lần bị xâm hại, cảm giác tội lỗi trói buộc Lovato khiến cô phải tìm đến rượu, ma túy để khỏa lấp muộn phiền.

Bi kịch của Demi Lavato

Thời mới gia nhập hãng Disney, với tư cách là ngôi sao tuổi teen đầy tiềm năng, Demi Lovato đã rơi vào lưới tình của một nam diễn viên (giấu tên).

Lovato kể trong phim tài liệu: "Tôi đã bị anh ta cướp đi sự trong trắng. Đây rõ là một vụ hiếp dâm. Lần đầu tiên của tôi không lãng mạn chút nào".

Nữ ca sĩ khẳng định bản thân chưa sẵn sàng chuyện chăn gối, lần lên giường ấy là vì ép buộc và có thể quy vào tội cưỡng hiếp. Tuy nhiên, người đàn ông kia vẫn tiếp tục đóng phim, dù rằng Lovato đã kể toàn bộ sự việc với người lớn.

Bị cưỡng hiếp ở tuổi 15, Lovato vẫn không thể quên biến cố này.

Demi Lovato không thể quên nỗi đau hai lần bị cưỡng hiếp. Ảnh: The Sun.

Vào buổi sáng sớm ngày 24/7/2018, Demi Lovato được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh vì sốc thuốc, sau khi được một kẻ buôn lậu đưa cho ly cocktail nguy hiểm có chứa heroin và các loại ma túy khác.

"Tôi nằm khỏa thân, cơ thể xanh lét. Kẻ tàn nhẫn kia đã bỏ mặc tôi sống chết sau khi chiếm hữu được thể xác của tôi", Lovato nhớ lại ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời.

Trong Demi Lovato: Dancing with the Devil, bằng thái độ khẳng định chắc chắn, Lovato nói rằng kẻ bán ma túy đã sàm sỡ và tấn công tình dục cô. Sau đó, hắn bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm ở bệnh viện. Bác sĩ hỏi tôi có quan hệ tình dục hay không, và tôi chỉ lờ mờ nhớ ra nên đã trả lời bằng cái gật đầu".

Mảng ký ức tồi tệ khiến Lovato bị tổn thương tinh thần nặng nề và mãi đến nay cô mới vực dậy được.

Thông qua phim tài liệu, Lovato muốn khán giả hiểu rõ những chuyện đã xảy ra, cũng như cách nữ ca sĩ đối diện và cố gắng vượt qua biến cố như thế nào.

Lady Gaga bị cưỡng hiếp năm 19 tuổi

Trước đó Lady Gaga cũng từng chia sẻ về bi kịch tương tự. Giọng ca Always Remember Us This Way mất "cái nghìn vàng" năm 19 tuổi và một mình chịu đựng, che giấu sự thật nhiều năm.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình TimesTalks tháng 12/2015, Gaga mới cởi mở nói: "Tôi không biết phải nghĩ về điều đau đớn đó như thế nào, không biết phải chấp nhận nó ra sao. Tôi không thể ngừng đổ lỗi cho bản thân và luôn dằn vặt rằng đó là lỗi lầm của chính mình. Cú sốc đã làm thay đổi cuộc đời và con người tôi hoàn toàn".

Ca khúc Swine ở album Artpop là trải lòng của Gaga về cảm xúc điên loạn sau khi bị người đàn ông lớn hơn 20 tuổi tấn công tình dục.

Cô diễn tả lại cảm giác "choáng váng như thể ngồi trên tàu lượn siêu tốc và chuẩn bị đổ dốc". Cô sợ hãi, suy sụp. Lady Gaga nói cô còn bị khó thở vì khóc quá nhiều.

Mỗi khi tự ngắm mình trong gương, Lady Gaga lại nhớ về những nỗi đau cũ. Ảnh: Time Magazine.

Khi thu âm ca khúc Til It Happens to You cho bộ phim tài liệu về nạn cưỡng dâm mang tên The Hunting Ground, Gaga nhớ lại vết thương cũ và bật khóc thành tiếng.

Trong quá khứ, cô lặng lẽ chôn chặt bí mật, nhờ cậy chuyên gia tâm lý để lên phác đồ điều trị và hàn gắn được vết thương tâm hồn cũng như thể xác.

Năm 2018, khi phong trào #MeToo ở Hollywood phát triển mạnh mẽ đã tiếp thêm động lực để Lady Gaga kể lại câu chuyện của mình. Cô nói trên Vogue: "Tôi từng đau đớn vô cùng nhưng không ai hay. Đó là lý do tôi bước ra và nói rằng tôi bị rối loạn sau chấn thương tâm lý. Tôi không muốn che giấu nữa".

Những trường hợp khác

Ca sĩ Kesha cáo buộc bị nhà sản xuất âm nhạc Dr. Luke lạm dụng thể chất, xâm hại tình dục trong suốt một thập kỷ họ hợp tác cùng nhau.

Đơn kiện của giọng ca sinh năm 1987 viết: "Luke dụ dỗ Kesha xài ma túy và rượu khi cô mới 18 tuổi. Ông đã nhiều lần cưỡng hiếp Kesha trong các buổi gặp mặt, lưu diễn, du lịch".

Luật sư của Kesha nói thêm, sự nghiệp của nữ ca sĩ bị đe dọa sẽ chấm dứt, cô mất hết quyền thu âm, phát hành ca khúc và bị hủy hoại không chỉ cuộc đời mà cả cuộc sống của cả gia đình, nếu dám phơi bày sự thật.

Đến cuối cùng, Kesha cũng phải thua cuộc trước Luke. Tòa án Manhattan vào năm 2016 phán quyết rằng những bằng chứng, lý lẽ cô đưa ra chưa đủ luận tội Dr. Luke. Hình ảnh cô khóc nức nở trong phiên tòa năm đó trở thành chủ đề hot nhất các trang báo quốc tế.

Bên ngoài phiên tòa, người hâm mộ tập trung rất đông và mang theo những tấm bảng ghi dòng chữ "Giải phóng Kesha". Tuy nhiên, mọi nỗ lực đã chìm trong tuyệt vọng.

Một năm sau đó, Kesha ra mắt Praying, single đầu tiên của album Rainbow - với nội dung đề cập tới quá khứ bị lạm dụng.

Nữ ca sĩ có đoạn hát như thể đang rất tuyệt vọng: "Xin Chúa, hãy cho con một dấu hiệu, hay là con phải bỏ cuộc. Con không thể chịu nỗi nữa. Hãy để con chết đi. Cuộc sống này có quá nhiều nỗi đau".

Kesha tố bị nhà sản xuất âm nhạc Dr. Luke xâm hại tình dục. Ảnh: NBC News.

Madonna và Oprah Winfrey - hai ngôi sao rất thành công trên lĩnh vực nghệ thuật mình đã chọn, cũng từng là kẻ bị hại trong vấn nạn nhức nhối này.

"Năm đầu tiên chuyển tới New York, tôi đã bị tay du côn gây sự, bị người ta dùng dao khống chế, bị cưỡng hiếp trên tầng thượng, và căn hộ của tôi bị đột nhập 3 lần", Madonna kể.

Oprah Winfrey bị cưỡng bức năm 9 tuổi bởi người thân trong gia đình. Số lần bà phải chịu nổi đau thể xác không phải một lần. Ngôi sao người Mỹ đã cởi mở về câu chuyện này để truyền động lực cho những cô gái cùng hoàn cảnh vượt qua nỗi đau.