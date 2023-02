Bị khởi tố vì bán rắn hổ mang chúa ngâm rượu

Phương bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 2 bình rượu ngâm rắn hổ chúa, loài động vật quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Tang vật vụ án.

Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Phương (SN 1995, trú tại quận Kiến An) về tội danh Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, tổ công tác của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận Kiến An bắt quả tang Nguyễn Duy Phương đang vận chuyển 2 bình rượu rắn hổ chúa (mỗi bình chứa 1 cá thể rắn hổ chúa). Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương, cơ quan điều tra thu giữ thêm 1 bình rượu bên trong chứa 1 cá thể rắn hổ chúa.

Kết quả giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật cho thấy các cá thể rắn ngâm trong 3 bình thủy tinh này là rắn hổ chúa (tên khoa học là Ophiophagus Hanmah), có tên trong phụ lục I, danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ.