Bị Interpol truy nã vì giúp học sinh gian lận

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) mới đây đã ban hành lệnh truy nã cho phép cơ quan cảnh sát của 194 quốc gia hợp tác bắt giữ đối tượng có tên Poh Yuan Nie (57 tuổi). Người này được cho là đã trốn khỏi Singapore sau khi chủ mưu một vụ lừa đảo gian lận tinh vi trong kỳ thi GCE O Level (kỳ thi tốt nghiệp trung học - PV) hàng năm của quốc gia này.

Theo các tài liệu ban đầu của tòa án, bà Poh Yuan Nie và 3 đồng phạm gồm cháu gái Fiona Poh Min, bạn gái cũ Tan Jia Yan và một người quốc tịch Trung Quốc tên Feng Riwen được một người đàn ông từ Trung Quốc trả 8.000 SGD (tương đương hơn 35 triệu đồng) để giúp 6 sinh viên trong độ tuổi 17-20 cũng đến từ Trung Quốc vượt qua kỳ thi GCE hồi năm 2016 để có thể nộp hồ sơ vào các trường đại học Singapore.

Khoản nói trên sẽ được hoàn trả đầy đủ nếu học sinh không vượt qua kỳ thi.

Theo hướng dẫn của bà Poh Yuan Nie, 6 học sinh đeo tai nghe màu da và dán điện thoại di động cùng thiết bị bluetooth vào người để Tan, người đóng giả là một học sinh ngồi trong phòng thi, đưa ra câu trả lời.

Với sự trợ giúp của một chiếc điện thoại có camera ẩn dán trên ngực, Tan đã chuyển trực tiếp các câu hỏi cho Poh và 2 gia sư khác ở trung tâm học thêm. Họ sẽ giải đề và truyền đáp án vào cho các học sinh.

Vụ việc được phát giác sau khi giám thị nghe thấy tiếng động bất thường phát ra từ một trong những học sinh nói trên. Lúc này, Poh và 2 gia sư đang cãi nhau.

Phiên tòa xét xử Poh kéo dài trong một năm và kết thúc vào năm 2020. Bà bị kết án 27 tội gian lận và bị kết án 4 năm tù. Cảnh sát Singapore cho biết Poh đáng lẽ phải bắt đầu án tù vào tháng 9, nhưng Poh đã bỏ trốn. 3 đồng phạm đang thụ án tù tương ứng với tội danh của họ.

"Poh bị kết án vì một loạt tội gian lận, âm mưu với các sinh viên gian lận trong kỳ thi GCE O Level năm 2016. Tháng 9/2022, bà ta được lệnh đầu thú để thi hành án nhưng đã bỏ trốn", lực lượng Cảnh sát Singapore tuyên bố đồng thời cho biết thêm địa phương đã ban hành lệnh bắt giữ. Đơn vị này sau đó yêu cầu lệnh truy nã Poh từ Interpol.

Các kỳ thi GCE O Level tại Singapore, có tên đầy đủ là Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông, gồm các bài kiểm tra quốc gia về Toán học, Khoa học, Ngôn ngữ và Nhân văn. Kết quả của kỳ thi có thể quyết định tương lai của học sinh sẽ học tiếp đại học hay chỉ được học các trường dạy nghề địa phương.

Kỳ thi GCE thường dành cho học sinh Singapore trong khoảng 16-17 tuổi và các ứng viên có nhu cầu đi học tại Singapore. Theo ước tính của Bộ Giáo dục Singapore, mỗi năm, khoảng 30.000 học sinh dự thi kỳ thi này.

Mục Giáo dục giới thiệu đến độc giả Zing cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) với niềm tin của tác giả rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.