Bị Interpol truy nã, nghi phạm Hàn Quốc sa lưới tại Hà Nội

Cuối năm 2020, Kim Juchan bị Interpol truy nã quốc tế về tội lừa đảo. Sau gần một năm lẩn trốn, người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ.

Ngày 9/10, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Cầu Giấy vừa bàn giao Kim Juchan (41 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cho Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.

Cảnh sát Việt Nam bàn giao Kim Juchan (đội mũ) cho Cảnh sát Hàn Quốc. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 11/2011 đến tháng 4/2015, Kim Juchan mở và điều hành một trang web cá cược thể thao bất hợp pháp trên mạng, hoạt động tại Hàn Quốc.

Hồ sơ của Interpol cho biết số tiền giao dịch trên website này khoảng 1,4 tỷ won (tương đương 27 tỷ đồng ).

Ngày 24/11/2020, người đứng đầu Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Kim Juchan về tội Lừa đảo.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an quận Cầu Giấy nắm được thông tin người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc trên đang lẩn trốn trên địa bàn. Ngày 1/10, Công an phường Nghĩa Tân phối hợp với Đội An ninh Công an quận Cầu Giấy bắt giữ thành công Kim Juchan khi hắn ta đang ở đường Trần Duy Hưng.