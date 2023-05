Bị hôi nách bạn hãy làm cách này để bớt mùi

Hôi nách có thể xảy ra bất cứ lứa tuổi nào, không phân biệt giới tính. Vào mùa hè nóng nực, tuyến mồ hôi tiết ra không thể kiểm soát khiến tình trạng hôi nách càng nặng hơn.

Hôi nách gây ra không ít phiền toái cho người người bị, đặc biệt là vào mùa nắng nóng.

Hôi nách là bệnh gây phiền toái mà không ai muốn mắc phải. Hôi nách thường dai dẳng và khó điều trị. Theo nghiên cứu, có đến 20% dân số bị chứng tăng tiết mồ hôi và hôi nách. Vào mùa hè thời tiết nắng nóng khiến tình trạng tăng tiết mồ hôi nách cũng gia tăng.

Khi tăng tiết mồ hôi nhiều sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, phát triển và là nguyên nhân gây mùi hôi. Những khu vực dễ tiết ra nhiều mồ hôi là nách, bộ phận sinh dục…

Nguyên do là trong mồ hôi của người có chứa nhiều protein và chất béo khiến cho vi khuẩn phát triển nhiều, phân hủy, từ đó gây ra mùi khó chịu.

Hôi nách gây nhiều phiền toái

Việc mồ hôi có mùi đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, sinh hoạt của người bệnh. Người bị hôi nách thường cảm thấy xấu hổ trong các hoạt động xã hội và xấu hổ bởi quần áo luôn ẩm ướt nên cần thay quần áo thường xuyên. Người bệnh luôn tránh những nơi công cộng hoặc các cuộc tụ tập cũng như luôn khó khăn trong việc lựa chọn quần áo mỗi ngày.

Theo một khảo sát trên 50% người bệnh hôi nách cho thấy đa phần đều mất tự tin khi giao tiếp nhất là về mùa hè chỉ vì cơ thể có mùi hôi nách, quần áo vùng nách bị ẩm ướt. Người bệnh có tâm lý thất vọng, xấu hổ thậm chí cảm thấy bất hạnh, trầm cảm.

Chính vì vậy, hôi nách là một bệnh lý ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người bệnh, từ đó làm cho người bệnh cảm thấy mất tự tin khi giao tiếp với mọi người xung quanh.

Mức độ chế tiết của tuyến mồ hôi càng nhiều và vi khuẩn hoạt động càng mạnh thì mùi càng nặng.

Vì sao có người mắc hôi nách, có người lại không?

Nhiều bạn trẻ thắc mắc rằng, tại sao nhiều bạn không bị hôi nách mà bản thân lại mắc phải căn bệnh này. Trên thực tế tuyến mồ hôi được chia làm hai loại:

- Loại tuyến mồ hôi nhỏ được phân bố khắp cơ thể, có nhiệm vụ đào thải các chất cặn bã, điều hòa thân nhiệt, thải ra 99% nước và 0,5% muối.

- Loại tuyến mồ hôi lớn nằm ở lớp dưới da, sẽ mở ra ở các lỗ chân lông tuyến này chỉ phân bố ở nách, âm hộ và lông mày, thải ra chất lỏng khá đặc, có chứa lipid, protein và sắt, có chức năng làm cho da trơn và láng mịn.

Nguyên nhân của việc chế tiết quá mức tuyến mồ hôi còn chưa rõ, có thể do tăng kích thích của thần kinh giao cảm tới tuyến mồ hôi, do chuyển hóa, do bệnh lý toàn thân. Tuy nhiên hầu hết trường hợp tăng chế tiết tuyến mồ hôi lại xảy ra ở người khỏe mạnh.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng này như thời tiết, diễn biến tâm lý, độ tuổi... Những người cảm xúc quá mẫn, hay hồi hộp, lo lắng sẽ tăng tiết mồ hôi nhiều hơn người khác.

Hôi nách có thể xuất hiện ở các đối tượng khác nhau, kể cả nam giới và nữ giới. Tuy nhiên độ tuổi dễ mắc phải nhất đó là thời điểm dậy thì bởi vì trong giai đoạn này nội tiết tố trong cơ thể có sự thay đổi mạnh mẽ tuyến mồ hôi sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn, vì vậy dễ gây hôi nách.

Người ta ghi nhận rằng yếu tố gia đình là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng hôi nách. Các nghiên cứu cho thấy yếu tố di truyền chiếm đến 60% tỷ lệ người mắc bệnh. Vì thế, nếu như trong gia đình bạn có người bị hôi nách, tỷ lệ bạn bị bệnh sẽ cao hơn so với bình thường.

Ngoài ra, thói quen sinh hoạt hàng ngày không khoa học như: Thói quen mặc đồ, vệ sinh, tắm giặt không sạch sẽ thường xuyên, nhất là sau khi chơi thể thao, vận động nhiều cũng là nguyên nhân gây bệnh mà nhiều người chủ quan.

Chế độ ăn uống cũng có ảnh hưởng tới việc có mùi cơ thể, nếu ăn nhiều các loại thực phẩm có mùi như hành muối, tỏi, cà ri… sẽ khiến tuyến mồ hôi tiết ra mùi khó chịu hơn bình thường.

Hôi nách cần làm gì trong mùa nóng?

Mùa hè nóng bức khiến tình trạng ra mồ hôi nhiều, nếu mắc hôi nách sẽ khiến nhiều người mất tự tin. Vì vậy, để giảm thiểu tình trạng hôi nách cần làm những việc sau:

- Chú ý lựa chọn quần áo

Mùa hè nóng bức nên cần lựa chọn quần áo rộng rãi, thoải mái, đặc biệt là vải lụa, cotton mềm mại, thoáng khí và thấm hút mồ hôi tốt. Mặc quần áo bằng chất liệu pha nhiều nylon khiến cho không khí không được lưu thông. Và vùng nách sẽ trở nên bí hơn, tuyến mồ hôi ở nách hoạt động nhiều dẫn đến mùi hôi nách tồi tệ hơn.

- Vệ sinh cá nhân hàng ngày đúng cách

Chú ý vệ sinh, tắm rửa cơ thể sạch sẽ hàng ngày để làm sạch mồ hôi. Có thể sử dụng các loại xà phòng để làm sạch vùng nách. Sau khi tắm xong, trước khi mặc quần áo hãy dùng khăn sạch lau khô người. Mùa hè bạn có thể tắm 1-2 lần mỗi ngày hoặc tắm bất kỳ khi nào cảm thấy cần thiết. Nhất là cần tắm sau khi hoạt động gắng sức như tập thể dục hoặc chơi thể thao để loại bỏ vi khuẩn và mồ hôi gây mùi.

- Vệ sinh vùng nách

Để giảm thiểu mùi hôi nách khó chịu, cần phải thường xuyên vệ sinh lông nách để hạn chế vi khuẩn tích tụ trên da. Có thể sử dụng biện pháp tẩy hoặc cạo lông nách sẽ làm giảm đáng kể mùi hôi nách. Không nên dùng nhíp nhổ lông nách vì có thể khiến các nang lông bị tổn thương, phình to. Khi này, tuyến mồ hôi sẽ hoạt động nhiều hơn.

Ngoài ra, có thể sử dụng phèn chua, lá trầu không, chanh… tắm xát vào vùng nách để ngăn ngừa mùi hôi.

- Chú ý đến thói quen sinh hoạt và chế độ ăn

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng việc sử dụng các thực phẩm có mùi như tỏi, hành... khiến cho tình trạng hôi nách thêm trầm trọng. Ngoài ra, tình trạng hút thuốc lá cũng vậy. Do đó, các khuyến cáo cho thấy nếu hôi nách thì cần bỏ thuốc lá, hạn chế ăn các thực phẩm có mùi nồng như hành, tỏi, hành tây, cà ri, ớt và các đồ ăn nhiều mỡ… sẽ giảm được mùi hôi nách.

Bên cạnh đó cần uống nhiều nước, khoảng 1,5-2 lít mỗi ngày để thanh lọc cơ thể và giúp tuyến mồ hôi vùng nách hoạt động ổn định. Bổ sung các loại thực phẩm có khả năng làm giảm mùi hôi như chuối, bí ngô, lúa mì, rau mùi tây, rau bina, quả bơ…

Nếu áp dụng các biện pháp trên mà tình trạng mồ hôi nách không cải thiện khiến cho người bệnh mất tự tin trong giao tiếp cần đến cơ sở y tế uy tín để được các bác sĩ tư vấn để điều trị.

Tùy từng các nhân mỗi người mà các bác sĩ chỉ định cho phù hợp. Các phương pháp điều trị hôi nách có thể là:

- Sử dụng liệu pháp ion: Sử dụng dòng điện đưa ion từ hệ thống thủy phân qua da, mặc dù hệ thống này có hiệu quả nhưng kỹ thuật tốn thời gian, cồng kềnh.

- Sử dụng liệu pháp vi sóng: Sử dụng vi sóng phá hủy tuyến mồ hôi nằm bên dưới da, đây là một hệ thống mới an toàn, cho hiệu quả cao, tuy nhiên chi phí cao.

- Sử dụng tiêm Botox: Là một biện pháp an toàn hiệu quả và là lựa chọn thứ hai sau các liệu pháp tại chỗ, tuy nhiên chi phí cao và cần phải tiêm lặp lại sau vài tháng.

Hoặc phẫu thuật cắt bỏ tuyến mồ hôi nách. Tuy nhiên, cắt bỏ tuyến mồ hôi nách là một chỉ định chặt chẽ, vì thế khuyến cáo mọi người nên được khám, tư vấn và thực hiện tại các cơ sở y khoa có uy tín và được cấp phép.