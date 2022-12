Bị giữ lại sân bay khi mang thuốc lá, smartphone số lượng lớn

Nhiều trường hợp vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc bị lực lượng an ninh và hệ thống soi chiếu hành lý phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo thống kê của Cục Hàng không và các sân bay, nhiều vụ việc buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép bị phát hiện thông qua sự giám sát của lực lượng an ninh và hệ thống soi chiếu.

Cụ thể, lúc 13h10 ngày 16/10, nhân viên an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất trong quá trình giám sát máy bay VJ829 (Osaka - TP.HCM) thì phát hiện nhân viên thợ máy tên C.L.M.T. mang theo 2 túi nylon từ máy bay xuống sân đỗ và bỏ vào một chiếc xe tải.

Hành vi buôn lậu qua đường hàng không có thể được thực hiện bởi hành khách hoặc chính nhân viên làm việc tại sân bay. Ảnh minh họa: Ngọc Tân.

Qua kiểm tra, trong 2 túi nylon có 55 cây thuốc lá. Lực lượng an ninh hàng không đã lập biên bản và bàn giao tang vật cho Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất xử lý.

Sáng 17/10, an ninh sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục phát hiện một vụ vận chuyển smartphone số lượng lớn qua sân bay.

Cụ thể, khi quan sát màn hình máy soi chiếu, nhân viên an ninh phát hiện nhiều vật phẩm kim loại màu xanh nằm chồng lên nhau trong balô xách tay của 2 khách nam đi cùng trên chuyến bay VN240 (TP.HCM - Hà Nội).

Qua kiểm tra, trong 2 balô có 32 điện thoại di động. Hành khách cho biết đã mua số iPhone cũ này của người quen ở TP.HCM. Tại thời điểm kiểm tra, hành khách không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của lô hàng, đồng thời không hợp tác khi được yêu cầu ghi lại bản tường trình sự việc.

Trước đó, ngày 22/9 tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu hàng hóa sân bay Vinh, nhân viên an ninh phát hiện trong lô hàng trên chuyến bay VN1259 (Vinh - TP.HCM) có chứa vật phẩm nghi là sừng động vật hoặc ngà voi (kích thước 40 cm, nặng 1,3 kg). Cảng vụ Hàng không tại Vinh đã yêu cầu lập biên bản vụ việc và bàn giao cho phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An xử lý.

Trong các tháng trước đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ghi nhận nhiều vụ việc vận chuyển hàng hóa trái phép qua sân bay, chủ yếu là vận chuyển ma túy, vũ khí nóng và hàng hóa số lượng lớn. Các trường hợp không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp đều bị giữ lại lập biên bản.

Giai đoạn giáp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023, Bộ GTVT đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.