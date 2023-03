Bị giật dây chuyền vàng khi ôm người lạ ở Thái Lan

Đồn cảnh sát Lumphini ở Bangkok cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 8/3, gần ga Asok.

Nạn nhân là Andy Koh Kuan Yong (52 tuổi, du khách người Singapore). Khi Yong đang đi dạo với một người bạn Thái Lan, một người tiến đến gần và ôm lấy ông, theo Bangkok Post.

Cảnh sát cho biết người này đã tháo dây chuyền vàng trị giá 30.000 baht (1.100 SGD) khỏi cổ ông Yong trong lúc ôm và nhanh chóng bỏ đi. Sau đó, nam du khách cùng bạn đuổi theo và bắt được tên trộm. Sau khi lấy lại được sợi dây chuyền, cả hai báo cảnh sát.

Kẻ trộm 36 tuổi tên Kinkon không có giấy tờ tùy thân nào. Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện người này là chuyển giới nữ, nhập cư bất hợp pháp từ Campuchia. Kinkon đã bị cảnh sát tạm giam và sẽ bị buộc tội trộm cắp, có thể phải ngồi tù tới 5 năm và phạt tới 100.000 baht.

Cuối tháng 1, Richard Ter (34 tuổi, người Singapore) cũng bị kẻ gian đột nhập biệt thự thuê, trộm nhiều đồ vật có giá trị, trong đó có chiếc đồng hồ Rolex, khi đi du lịch Thái Lan. Cụ thể, Ter đến Phuket cùng 8 thành viên trong gia đình, trong đó có một em bé 13 tháng tuổi và cậu con trai 7 tuổi. Khi vụ việc xảy ra, cả gia đình anh vẫn đang ở trong căn biệt thự. Sau đó, anh đã báo cảnh sát.

Thủ phạm vẫn chưa được xác định, song Ter nghi ngờ rằng 2 nhân viên của căn biệt thự có thể liên quan đến vụ trộm. Tổng giá trị các món đồ khoảng 15.500 USD .

