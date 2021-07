Bị ép lấy chồng, cô dâu Ấn Độ báo cảnh sát

Vì không muốn bước vào cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, một cô dâu Ấn Độ đã nhờ cảnh sát giúp hủy bỏ đám cưới.

Giữa tháng 7, một cô dâu Ấn Độ đã hủy bỏ đám cưới của mình ngay trước khi buổi lễ diễn ra tại một khu nghỉ mát gần thành phố Ramtek (bang Maharashtra).

Cụ thể, người phụ nữ này gọi điện cho cảnh sát và nói rằng cô không muốn kết hôn với chồng tương lai vì đang yêu người khác, theo The Times of India.

Gia đình, họ hàng phía nhà chú rể không khỏi tức giận khi cô dâu thông báo hủy đám cưới. Theo đó, một cuộc cãi vã nảy lửa, thậm chí bạo lực đã xảy ra giữa hai bên gia đình.

Phần lớn hôn nhân ở Ấn Độ đều nhờ gia đình hoặc ông mai, bà mối sắp đặt. Ảnh: Alfaaz Photography.

Thanh tra Pramod Makeshwar cùng với các sĩ quan cảnh sát thành phố Ramtek vội đến địa điểm tổ chức hôn lễ và áp giải thành viên của hai gia đình lên đồn. Tại đây, nhà cô dâu và chú rể đã trấn tĩnh lại và đồng ý hủy bỏ đám cưới.

Nói với The Times of India, một cảnh sát cho biết trước đám cưới một tuần, cô dâu đã tuyên bố với mẹ rằng cô không muốn cưới người đàn ông mà gia đình sắp đặt. Newsweek đã liên lạc với cơ quan cảnh sát ở Ramtek để xác nhận.

Vào tháng 6, một cô dâu Ấn Độ khác ở Auraiya, bang Uttar Pradesh cũng từ chối thực hiện đám cưới vào phút chót sau khi phát hiện hôn phu là người có thị lực kém, cần dùng kính để đọc báo.

Các thành viên trong gia đình cô dâu quyết định bắt người đàn ông này thực hiện bài kiểm tra thị lực, cụ thể đọc tờ báo mà không cần dùng kính. Sau khi xác nhận anh ta không thực hiện được thử thách, gia đình cô dâu liền hủy bỏ hôn lễ.

Nhà gái cũng lập tức đòi trả lại của hồi môn, bao gồm xe máy và các chi phí phát sinh nhưng gia đình chú rể từ chối. Gia đình cô dâu khiếu nại với cảnh sát địa phương. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực của chính quyền để giải quyết sự việc êm thấm, hai gia đình chưa đạt được thỏa thuận.

Hôn nhân sắp đặt vẫn rất phổ biến ở Ấn Độ. Khoảng 85% người dân nước này cưới vợ/chồng tương lai do sự sắp xếp của các thành viên trong gia đình hoặc ông mai, bà mối, theo The Times of India đưa tin hồi tháng 3. Hơn 1.500 website mai mối cũng phát triển mạnh ở quốc gia này.

Thông thường, khi đến một chàng trai hoặc cô gái Ấn Độ đến tuổi cập kê, cha mẹ họ sẽ đăng quảng cáo hoặc tận dụng các mối quan hệ nhằm tìm kiếm ứng cử viên phù hợp để kết hôn với con cái.

Sau khi hoàn thành danh sách, phụ huynh sẽ trực tiếp gặp mặt các gương mặt tiềm năng đó trước khi giới thiệu tới con.