Bị đuổi khỏi máy bay ở Mỹ vì con trai hen suyễn không đeo khẩu trang

Dù giải thích con trai 2 tuổi bị hen suyễn và có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính, Amanda Pendarvis vẫn được yêu cầu đưa con rời khỏi máy bay.

Trước giờ chuyến bay từ thành phố Dallas (bang Texas) đến thành phố Springs (bang Colorado) của hãng American Airlines khởi hành hôm 13/9, hành khách Amanda Pendarvis được yêu cầu rời khỏi máy bay khi Waylon, con trai 2 tuổi bị hen suyễn của cô, không đeo khẩu trang, The Independent đưa tin.

Nhớ lại sự việc, Pendarvis cho biết sau khi nam tiếp viên hàng không tên Carl tới chỗ ngồi, yêu cầu cô đeo khẩu trang cho Waylon, cô cố gắng nhưng bé không chịu làm theo.

“Waylon chưa bao giờ đeo khẩu trang. Bé mệt mỏi, giãy giụa đến ướt đẫm mồ hôi và liên tục la hét khi tôi cố làm vậy. Con đã xé 3 chiếc khẩu trang”, người mẹ nói.

Sau đó, Carl dùng hệ thống liên lạc nội bộ để thông báo tới toàn bộ máy bay: ‘Xin lỗi vì sự chậm trễ nhưng chúng tôi đang đối phó với một hành khách không tuân thủ quy định’”.

Pendarvis . Ảnh: Manasaywhaa.

“Tôi không từ chối đeo khẩu trang, cũng không hề nói sẽ không cố đeo cho con trai. Sau đó, phi hành đoàn cho máy bay quay đầu và yêu cầu chúng tôi đi gặp cảnh sát. Tôi thực sự không biết nói gì”, Pendarvis nói.

Người mẹ cho biết nam tiếp viên “không quan tâm” khi cô nói Waylon bị hen suyễn và có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính. Phi hành đoàn cũng không được thông báo rằng cậu bé lên cơn hen suyễn ở thời điểm đó.

Sau khi gặp 3 cảnh sát ở cổng, mẹ con Pendarvis được sắp xếp lên chuyến bay khác.

Andrew Trull, người phát ngôn của American Airlines, nói với The New York Post rằng máy bay buộc phải quay trở lại sân bay Dallas-Fort Worth do hành khách từ chối tuân thủ hướng dẫn của thành viên phi hành đoàn về việc che kín mũi và miệng.

“Sau khi đồng ý tuân thủ các quy định được thiết lập vì sự an toàn của khách hàng và phi hành đoàn của chúng tôi, hành khách đã được làm thủ tục lên chuyến bay khác đến sân bay Colorado Springs”, ông nói thêm.

Theo ông Trull, các thành viên phi hành đoàn không hề được thông báo rằng có hành khách lên cơn hen suyễn hoặc khó thở.

Người phát ngôn cũng lưu ý rằng theo luật liên bang, tất cả hành khách trên 2 tuổi được yêu cầu luôn đeo khẩu trang khi ở sân bay và trên máy bay.

“Các trường hợp được miễn trừ yêu cầu đeo khẩu trang có thể là người khuyết tật gửi yêu cầu đến nhóm Hỗ trợ Đặc biệt của chúng tôi ít nhất 72 giờ trước khi khởi hành”, ông nói thêm.