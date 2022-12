Bị đuổi học vì bố mẹ từ chối im lặng trước cáo buộc lạm dụng tình dục

Một số học sinh đã bị đuổi học khỏi một trường học tại Australia do bố mẹ từ chối im lặng trước cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em, theo Age.

Cụ thể, nhà trường đã đưa ra một biên bản giới hạn đối tượng phụ huynh có thể cung cấp thông tin về việc con mình bị lạm dụng tình dục tại trường.

Theo đó, phụ huynh chỉ được đề cập việc con mình bị lạm dụng tình dục với lãnh đạo trường hoặc chính quyền địa phương. Họ cũng không được phép tiết lộ chuyện này với nhân viên nhà trường, phụ huynh, nhóm vận động vì nhân quyền hoặc truyền thông.

Eliezer Kornhauser, người sáng lập kiêm quyền hiệu trưởng của ngôi trường, cho biết các học sinh bị gạch tên có thể trở lại trường vào năm tới nếu phụ huynh chúng đồng ý kí vào biên bản.

Eliezer Kornhauser, người sáng lập kiêm quyền hiệu trưởng trường. Ảnh: Age.

Vụ việc xảy ra khi nhiều phụ huynh tháng trước đã bày tỏ lo ngại khi nhà trường đề xuất tái hòa nhập một học sinh từng bị cảnh sát điều tra và khiếu nại về tội lạm dụng tình dục với các học sinh nhỏ hơn.

Đơn vị quản lý trường - Cơ quan Đăng ký và đánh giá bang Victoria, gần đây đã tiến hành đánh giá lại về việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn cho trẻ em của trường.

Đại diện nhóm vận động giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em Do Thái VoicSA, Phillip Weinberg, cho biết nhóm đã yêu cầu cơ quan quản lý đình chỉ việc tuyển sinh của trường "do lo cho sự an toàn của trẻ em". Nhóm này cũng thuộc nhóm đối tượng bị nhà trường giới hạn thông tin trong biên bản gửi tới phụ huynh.

"Nỗ lực bịt miệng nạn nhân sau khi bị lạm dụng tình dục để bảo vệ danh tiếng của một tổ chức là điều ghê tởm, không phù hợp với các tiêu chuẩn tối thiểu của một trường học", ông Weinberg nói.

Tuy nhiên, trước đó, ông Kornhauser cho hay trường bị VoicSA vu khống và phỉ báng.

"Nhà trường lên án dù chỉ một hành vi lạm dụng tình dục hoặc lạm dụng khác đối với một đứa trẻ", ông viết.

Tháng trước, Hiệu trưởng Kornhauser khuyên phụ huynh trường hãy cầu nguyện để bảo vệ con mình khỏi bị lạm dụng sau khi họ bày tỏ lo ngại về các cáo buộc lạm dụng tình dục.