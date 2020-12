Bị đốt xe máy vì trêu ghẹo bạn gái người khác

Thấy bạn gái bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, Tiến gọi 3 người bạn tới dùng gạch đập phá và đốt xe máy của đối thủ.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt giữ Nguyễn Đồng Tiến (23 tuổi, ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) để điều tra hành vi Huỷ hoại tài sản.

Nguyễn Đồng Tiến. Ảnh: Công an Hà Nội

Tối 7/4, Tiến chở bạn gái về ngõ 613 Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Tại đây, thấy bạn gái bị một nhóm thanh niên trêu ghẹo, Tiến cầm gạch đánh nhau với nhóm này.

Sau đó, Tiến gọi Nguyễn Đức Trung, Đỗ Trung Hiếu (cùng 23 tuổi, ở phường Phúc Tân) và Trần Minh Thành (23 tuổi, ở phường Chương Dương) tới hỗ trợ.

Khi đối thủ bỏ chạy, Tiến đập phá 2 xe máy của họ rồi cùng bạn mua xăng về đốt xe.

Khi sự việc xảy ra, Công an quân Hoàn Kiếm đã quyết định khởi tố bị can với Tiến, Trung, Hiếu và Thành về tội Hủy hoại tài sản. Ngày 24/10, lực lượng chức năng ra quyết định truy nã Tiến sau khi bị can bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 18/11, Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ Tiến khi thanh niên này lẩn trốn tại một quán bar trên địa bàn.