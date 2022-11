Bị đánh trọng thương khi đến gặp người vay nợ

Anh Bùi Xuân Hoàn và 2 người bạn đến nhà người vay nợ, thì bị nhóm người của con nợ tấn công gây thương tích nghiêm trọng.

Nạn nhân Bùi Xuân Hoàn cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp.

Vào khoảng 15h30 ngày 19/11, tại ngõ 111 Cát Vũ, phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng, vụ ẩu đả xảy ra khiến 2 người bị thương nặng, cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp. Nạn nhân là anh Bùi Xuân Hoàn (SN 1989, trú tại tổ 9 ngõ 121 phố Tiền Phong, phường Đằng Hải, TP Hải Phòng), anh Phương và anh Việt (là bạn đi cùng anh Hoàn).

Nguyên nhân mâu thuẫn bắt nguồn từ việc Đào Văn Hiển vay của anh Bùi Xuân Hoàn số tiền 200 triệu đồng. Sau đó, ngày 19/11, anh Mạnh (trú tại ngõ 111 Cát Vũ, phường Tràng Cát) là bạn của Đào Văn Hiển có gọi điện thoại hẹn anh Hoàn đến nhà để nói chuyện nợ nần. Khi đến nhà anh Mạnh, anh Hoàn đi cùng 2 người bạn là anh Phương và anh Việt.

“Bước vào nhà anh Mạnh, xuất hiện 5 thanh niên mặt mũi hung tợn, hung khí dắt ở thắt lưng. Thấy vậy, tôi hỏi xuống đây trả tiền hay là đánh nhau. Vừa nói dứt câu, 5 đối tượng đã rút hung khí lao vào tấn công chúng tôi. Đồng thời, vợ anh Mạnh chạy ra ngoài khóa cổng lại khiến chúng tôi không có lối thoát và bị nhóm côn đồ dùng dao, mã tấu chém trọng thương”, anh Hoàn bàng hoàng kể lại.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình anh Hoàn đã làm đơn trình báo gửi đến Công an phường Tràng Cát. Đến nay, sau hơn 4 ngày bị tấn công bằng hung khí nguy hiểm, anh Mạnh vẫn chưa được đưa đi giám định thương tích.

Trao đổi thông tin với phóng viên, đại diện Công an phường Tràng Cát xác nhận: Vụ việc anh Hoàn bị đánh gây thương tích đã được chuyển hồ sơ lên Công an quận Hải An. Hiện cơ quan công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ sự việc. Mọi thông tin cần tìm hiểu, đề nghị liên hệ Công an quận Hải An.

Trước hành vi côn đồ của nhóm đối tượng, gia đình nạn nhân đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, cơ quan công an cần đưa nạn nhân đi giám định thương tích, nghiêm trị hành vi côn đồ, tránh bỏ lọt tội phạm.