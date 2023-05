Bị đánh gãy mũi vì từ chối cho đàn ông lạ số điện thoại ở Hàn Quốc

Từ chối khi được một người đàn ông tiếp cận, xin số điện thoại, cô gái ở Seoul (Hàn Quốc) bị bạn của đối phương gây sự, hành hung.

Ngày 11/5, một người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ và điều tra về tội hành hung người khác. Theo cảnh sát Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), nghi phạm (chưa rõ danh tính) bị cáo buộc đã đấm một nam nhân nữ vào khoảng 2h45 sáng 7/5 tại khu vực Sinsa-dong.

Nạn nhân bị đánh gãy mũi, phải điều trị y tế trong 6 tuần, theo Korea Herald.

Đoạn phim từ camera an ninh do một hãng tin địa phương tiết lộ cho thấy một người đàn ông nói chuyện với nữ nạn nhân rồi bỏ đi. Sau đó, một người đàn ông khác lao về phía cô gái rồi hành hung.

Đoạn video cũng cho thấy kẻ tấn công lời qua tiếng lại với người quen của nạn nhân sau khi có hành vi bạo lực.

Người đàn ông đang bị cảnh sát điều tra vì hành vi bạo lực. Ảnh minh họa: Naver.

Trả lời phỏng vấn truyền thông, nạn nhân cho biết sau khi từ chối lời hỏi xin số điện thoại của người đàn ông đầu tiên - bạn của kẻ tấn công - cô bị nghi phạm lao tới đánh.

Theo luật hình sự Hàn Quốc, gây thương tích cho người khác có thể bị phạt tù tới 7 năm hoặc 10 triệu won ( 7.500 USD ).

Tháng 10/2020, một người đàn ông 32 tuổi đã đánh gãy xương gò má của một cô gái mà anh ta tình cờ gặp tại ga Seoul. Cảnh sát không chứng minh được động cơ của người này là lòng căm ghét nữ giới. Tuy nhiên, sự việc cũng khiến nhiều phụ nữ phẫn nộ.

Theo thống kê, tội phạm chống lại phụ nữ đang có xu hướng gia tăng ở xứ kim chi. Các vụ tấn công được ghi nhận đã tăng từ 45.306 vào năm 2015 lên 52.876 vào năm 2019.

Theo báo cáo do Bộ Bình đẳng giới và Gia đình công bố năm 2020, chỉ 27,6% phụ nữ trên 13 tuổi trả lời rằng họ cảm thấy xã hội của họ rất an toàn hoặc tương đối an toàn.