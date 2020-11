Bị đâm chết khi can hai nhóm đánh nhau

Can ngăn hai nhóm người đánh nhau, người đàn ông 32 tuổi ở xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) bị đâm tử vong.

Ngày 26/11, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an huyện Phú Quốc truy bắt nghi can đâm chết anh T.V.L. (32 tuổi, ngụ xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc). Thi thể nạn nhân đang lưu giữ tại Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc để cơ quan chức năng khám nghiệm trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Anh L. khi được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc cấp cứu. Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, tối 25/11, tại ấp Bến Tràm của xã Cửa Dương xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm người. Anh L. là một trong những người can ngăn đã bị người khác đâm gục.

Nạn nhân được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc để cấp cứu trong đêm nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Những người chứng kiến cho biết nghi can đi cùng với nhóm người ở ấp Cây Thông Trong của xã Cửa Dương.