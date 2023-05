Bị công ty sa thải khi mới sinh con

Trở lại văn phòng sau khi sinh con, Qiu bị công ty điều chuyển sang dự án cách nhà 30 km, sau đó sa thải khi cô không chịu đến chỗ làm mới.

Qiu (40 tuổi, nhân viên công ty quản lý tài sản ở Bắc Kinh (Trung Quốc), đã giành chiến thắng trong vụ kiện liên quan đến việc bị công ty tự ý thuyên chuyển, đơn phương chấm dứt hợp đồng sau khi cô đang trong thời gian cho con bú, The Paper đưa tin.

Theo đó, Qiu gia nhập công ty từ tháng 9/2011, đảm nhận công tác ở một dự án gần nhà. Đến tháng 10/2020, cô chuẩn bị sinh con và bắt đầu thời gian nghỉ thai sản.

Tuy nhiên, trong quá trình cô ở nhà sinh con, dự án nơi cô làm việc hết thời hạn và công ty thất bại trong việc đấu thầu để gia hạn.

Đầu tháng 3/2021, khi Qiu trở lại văn phòng, công ty thông báo dự án cô làm trước đó không còn nữa, yêu cầu cô chuyển công tác sang một dự án mới cách nhà 30 km.

Qiu đã không chấp nhận phương án này vì chỗ làm quá xa, di chuyển bằng phương tiện công cộng cũng mất ít nhất 2 tiếng cho một chiều, một ngày tốn 4 tiếng chỉ để đi làm và về nhà. Điều này không phù hợp với một người mới sinh và đang cho con bú.

Không đồng ý với sắp xếp mới, cô chủ động xin công ty thỏa thuận từ chức, yêu cầu được bồi thường một khoản tiền thỏa đáng. Nhưng hai bên không đạt được thống nhất, công ty vẫn yêu cầu cô đến làm ở địa điểm mới.

Ngày 18/3/2021, do không đạt được thỏa thuận, công ty đã gửi thông báo yêu cầu Qiu đến ngày 22/3 phải tới đảm nhận vị trí mới. Sau khi nhận thông báo, Qiu đã gửi tin nhắn cho công ty, bày tỏ rõ ràng không đồng ý với sắp xếp thuyên chuyển và không trình diện ở dự án mới.

Vài ngày sau đó, công ty liên tục gửi thông báo cho Qiu về việc đến chỗ làm mới. Tới ngày 26/3, công ty thông báo rằng Qiu đã nghỉ làm 4 ngày liên tục và vi phạm các quy định về hệ thống quản lý chấm công, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô.

Tòa phán quyết công ty phải bồi thường cho Qiu vì chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

Qiu cho rằng việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động với lý do vắng mặt mà không đạt được sự đồng thuận với cô là bất hợp pháp. Cô đã đệ đơn kiện lên Tòa án Đông Thành Bắc Kinh, yêu cầu công ty phải bồi thường cho việc chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Trong quá trình xét xử, công ty cho rằng do nguyên nhân khách quan, dự án nơi Qiu làm việc đã bị bên thứ 3 tiếp quản nên chỉ có thể điều chuyển cô sang vị trí tương đương ở dự án khác, đồng thời cung cấp phương tiện đi lại phù hợp và trợ cấp, hoàn thành trách nhiệm tương ứng.

Sau khi công ty thông báo cho Qiu nhiều lần nhưng cô không đi làm cũng như không làm thủ tục xin nghỉ việc, cô đã vi phạm quy chế quản lý của công ty nên bị sa thải.

Tòa án cho rằng bị đơn, công ty quản lý tài sản, cần cân nhắc về việc nguyên đơn là Qiu vừa hết thời gian nghỉ sinh và vẫn đang cho con bú, nơi làm việc cách xa nơi ở thực tế của nguyên đơn gần 30 km là không phù hợp.

Ngoài ra, khi Qiu đề nghị thương lượng từ chức và đưa ra mức bồi thường phù hợp, công ty vẫn đơn phương điều chuyển công tác, sau đó chấm dứt hợp đồng với lý do nguyên đơn không làm việc ở vị trí mới là trái pháp luật. Do đó, việc Qiu yêu cầu công ty bồi thường thiệt hại do chấm dứt quan hệ lao động trái pháp luật là có cơ sở và hợp pháp, cần được ủng hộ.

Tòa án Đông Thành đã phán quyết rằng công ty quản lý tài sản phải trả hơn 88.244 nhân dân tệ ( 12.482 USD ) tiền bồi thường cho Qiu vì chấm dứt hợp đồng lao động bất hợp pháp.

Sau khi có phán quyết, công ty đã không chấp nhận bản án và nộp đơn kháng cáo. Tuy nhiên, sau khi xét xử, tòa án cấp sơ thẩm đã bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.