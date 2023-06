Bị chia tay, thanh niên tạt xăng đốt nhà người yêu cũ đồng giới

L. đến nhà trọ của P. cầm dao đe dọa sẽ đâm. Sợ hãi, P. về nhà tại ấp Tân Điền B, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, lánh mặt thì bị L. mò đến tận nơi tạt xăng vào phòng phóng hỏa.

Chiều 9/6, Công an huyện Đầm Dơi đã làm việc với T.N.L. (ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) để làm rõ hành vi dùng xăng đốt nhà người yêu cũ đồng giới.

Sáng cùng ngày, anh N.B.P. (SN 1997, ngụ ấp Tân Điền B, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) đến công an xã trình báo về việc L. tạt xăng đốt nhà, rượt chém mình. Theo anh P., trước đây anh và L. có quan hệ đồng giới. Xảy ra mâu thuẫn, P. chủ động chia tay. Cay cú trong lòng, L. thường xuyên tới kiếm chuyện, làm phiền P.

Ngày 7/6, L. đến nhà trọ của P. (ở TP Cà Mau), cầm dao đe dọa sẽ đâm người yêu cũ. Sợ hãi trước hành vi nguy hiểm của L., P. về nhà tại ấp Tân Điền B, xã Tạ An Khương lánh mặt. Đến 23h ngày 8/6, khi P. đang ngủ trong phòng, thì nghe tiếng động bên ngoài liền mở cửa sổ ra xem, thấy L. đang đổ xăng vào phòng, châm lửa đốt. Hoảng hốt, P. gọi mẹ cùng chạy ra khỏi nhà. Thấy vậy, L. cầm dao đuổi theo đòi chém.

Khi chạy cách nhà gần 100 m, 2 người giằng co nhau nên dao bị rơi xuống ao tôm. L. dùng tay bóp cổ, móc mắt, cắn P. Do nạn nhân chống cự quyết liệt, kêu cứu, L. bỏ đi và bị Công an huyện Đầm Dơi mời làm việc.