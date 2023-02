Bị chỉ trích, biên đạo múa người Đức trả thù bằng chất thải

Một nhà phê bình nghệ thuật đã bị bôi phân chó lên mặt tại Nhà hát Opera Hanover ở Đức sau khi viết bài phê bình vở múa ballet.

Nhà phê bình Wiebke Huster (phải). Ảnh: Tanecni Aktuality.

Vụ việc xảy ra hôm 11/2 tại Nhà hát Opera bang Hanover của Đức, Reuters đưa tin. Nạn nhân là bà Wiebke Huster, một nhà phê bình khiêu vũ của tờ báo tiếng Đức FAZ.

Tại khu vực tiền sảnh, ông Marco Goecke, biên đạo múa chính của nhà hát, đã dùng phân chó bôi vào mặt của bà Huster. Trước đó, hai người nổ ra tranh cãi và ông Goecke đe dọa sẽ cấm bà Huster tới nhà hát.

Vụ việc tại Nhà hát Opera Hanover xảy ra sau khi bà Huster viết bài nhận xét tiêu cực về vở diễn "In the Dutch Mountains" do ông Goecke biên đạo. Bài bình luận được đăng trên tờ FAZ cùng ngày 11/2.

Trong bài phê bình, Huster viết rằng vở diễn do ông Goecke biên đạo khiến khán giả "phát điên và chết vì sự buồn chán".

Nhà hát Opera Hanover đã phải ra thông cáo xin lỗi vì vụ việc, đồng thời cho biết sẽ có các biện pháp xử lý ông Goecke theo quy định của luật lao động.

Theo FAZ, cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ việc. Tờ báo cho rằng việc biên đạo múa của Nhà hát Opera Hanover xúc phạm bà Huster tại nơi công cộng là điều đáng lo ngại.

"Vụ việc đáng xấu hổ này không chỉ là hành vi gây nguy hiểm về thể xác, nó còn đe dọa quyền tự do phê phán trong nghệ thuật", FAZ bình luận.