Bị chém gãy răng vì mang loa ra trước cổng nhà hàng xóm hát karaoke

Bức xúc vì hàng xóm hát karaoke gây ảnh hưởng, người đàn ông gần 60 tuổi đã vác dao ra nói chuyện và chém gãy 3 cái răng của đối thủ.

Ngày 21/12, thông tin từ Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết đang tích cực điều tra, làm rõ vụ xô xát, chém nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke.

Sự việc diễn ra tại thôn 7, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân. Hà Văn Võ (sinh năm 1988), Lê Công Hùng (sinh năm 1984) và Trịnh Văn Lam (sinh năm 1986) mang loa kẹo kéo ra trước cổng nhà Hùng hát karaoke. Do không chịu được tiếng ồn, hàng xóm là ông Lê Chí Cần (sinh năm 1965) ra nhắc nhở, chửi bới, nhưng nhóm người trên không tiếp thu mà vẫn cố tình hát hò, gây ồn ào và có thái độ thách thức.

Quá bức xúc, ông Cần đã ra tận nơi giật micro và đập loa. Hai bên xảy ra xô xát, ông Cần về nhà lấy con dao ra chém trúng vào miệng anh Hà Văn Võ, khiến anh này bị gẫy 3 cái răng. Anh Võ cũng cầm điếu cày đập nhiều phát vào cẳng tay và vai ông Cần, khiến ông này bị thương được đưa đi bệnh viện. Cơ quan công an đang thu thập hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Karaoke gia đình, loa kéo với công suất lớn đang trở thành nổi ám ảnh của không ít người, nhất là gia đình có người già, trẻ nhỏ hay đau ốm. Nhiều người thiếu ý thức, hát bất chấp thời gian, âm lượng lớn làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân xung quanh.

Từ bức xúc vì tiếng ồn trong khu dân cư, không ít vụ xô xát, cự cãi giữa các hộ gia đình đã xảy ra. Và nguy hiểm hơn, nhiều vụ cố ý gây thương tích, đâm chém nhau chỉ vì những tiếng ồn không đáng có không chỉ khiến cho tình làng, nghĩa xóm bị sứt mẻ mà rồi người bị thương, kẻ lâm vào cảnh tù tội chỉ vì một phút không kiềm chế được cơn nóng giận.

Công an huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đang vào cuộc làm rõ vụ xô xát, đánh nhau do mâu thuẫn từ việc hát quá to. Trước đó, tối 19/10, Vi Văn Tấm (sinh năm 1985) ở bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh cùng với một số người khác tổ chức hát karaoke tại nhà. Do hát muộn, lại mở nhạc to gây ồn ào, ông Lò Văn Tuấn (sinh năm 1974) ở cạnh nhà đã sang nhắc nhở.

Lời qua, tiếng lại, hai bên đã xảy ra xô xát, đánh nhau. Ông Lò Văn Tuấn đã dùng dao chém vào lòng bàn tay của Tấm gây thương tích. Còn ông Tuấn cũng bị đánh trọng thương phải đưa đi cấp cứu.

Tương tự là vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 4/11 tại quán trà chanh Tubin (thuộc thôn Hưng Phú, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc). Chỉ vì tranh giành nhau việc kết nối Bluetooth với loa của quán để hát mà nhóm người gồm: Đỗ Minh Đức, Nguyễn Tú Tài, Đỗ Văn Trường, Mai Văn Thưởng, Nguyễn Minh Thanh, Nguyễn Đức Anh, Bùi Văn Tùng đều ở xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc đã dùng ghế sắt ở quán đánh bị thương 2 thanh niên Đinh Văn Hùng và Kiều Văn Tới, ở xã Hoa Lộc.

Vui chơi, giải trí là quyền của mỗi công dân nhưng phải hạn chế việc ảnh hưởng tới đời sống của cộng đồng dân cư. Việc “tra tấn” người khác bằng tiếng ồn sẽ nảy sinh mâu thuẫn gây mất đoàn kết xóm làng, thậm chí xảy ra đánh nhau, đâm chém, giết người là điều có thể xảy ra. Vì thế, việc sinh hoạt có văn hóa, một người vì mọi người, vui chơi có chừng mực là rất quan trọng để giữ hòa khí, giữ gìn tình cảm xóm làng và không để xảy ra những vụ việc đáng tiếc khác.

Theo quy định của pháp luật, hành vi gây tiếng ồn vượt quá giới hạn tối đa cho phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường; hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật, trong đó có karaoke có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 160 triệu đồng đối với cá nhân, 320 triệu đồng đối với tổ chức.