Bị chê trách vì từ chối uống rượu

Vì chọn lối sống không cồn, nhiều người gặp định kiến hoặc đối mặt với những tình huống xã hội khó xử.

Trong xã hội hiện đại, việc uống rượu được gắn liền với sự thưởng thức và niềm vui. Rượu bia được coi như chất keo kết nối xã hội, giúp những cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy.

Vậy cuộc đời có thể vui vẻ không nếu chúng ta ngừng uống rượu? Đây là câu hỏi được tìm hiểu trong tháng 4, cũng là Tháng nhận thức về Rượu bia, theo SCMP.

Cải thiện cuộc sống

Janey Lee Grace, nhà báo của tờ BBC, kiêm người sáng lập The Sober Club, cho biết: “Cuộc sống trở nên thú vị hơn nhiều khi bạn thoát khỏi cạm bẫy của rượu bia".

Grace bắt đầu thực hiện thử thách Dry January (tạm dịch: Tháng 1 Không cồn) do tổ chức từ thiện Alcohol Change của Anh phát động vào năm 2018. Sau thời gian đó, cô tiếp tục lối sống không rượu bia.

Janey Lee Grace nhận thấy nhiều lợi ích từ việc bỏ rượu. Ảnh: SCMP.

Cô cảnh báo một số thách thức đối với bỏ rượu. Những tuần đâu tiên, cô cảm thấy rất rối bời.

“Rượu là phương tiện để tôi thư giãn và giao tiếp xã hội. Việc dừng uống rượu để lại trong tôi cảm giác trống vắng", cô nói. Tuy nhiên, nỗ lực tiếp tục kế hoạch của cô đã có hiệu quả.

“Sau 30 ngày đầu tiên, tôi cảm thấy mình đang hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bởi vậy, tôi quyết định ngừng uống rượu trong 100 ngày - và sau đó bỏ hẳn, không còn hứng thú gì nữa", cô kể lại.

Từ khi không uống rượu, Grace có thể ngủ ngon, kiểm soát được cân nặng, đồng thời nhận thấy mình có nhiều năng lượng và làn da sáng mịn hơn.

Điều quan trọng là cô bắt đầu yêu bản thân, ít vật lộn với suy nghĩ tiêu cực và cảm thấy sáng tạo hơn nhiều so với khi uống rượu thường xuyên.

Tôn sùng rượu bia

Dù lối sống không cồn mang lại nhiều lợi ích - bao gồm hệ miễn dịch khỏe, tâm trạng được cải thiện và cảm giác mãn nguyện - những người không uống rượu thường bị đánh giá bởi người ngoài.

Trong podcast “Cuộc sống không rượu bia”, Grace đã hỏi: “Tại sao chúng ta thường được khen ngợi khi dừng hút thuốc, nhưng không có ai công nhận một người bỏ rượu?".

Tác giả sách kiêm HLV cuộc sống (life coach) Karolina Rzadkowolska tin rằng vấn đề bắt nguồn từ quan điểm của xã hội về việc uống rượu.

“Chúng ta đã quá tôn sùng việc uống rượu, tin rằng nó đem đến vẻ quyến rũ, sành điệu, cũng như cảm giác được nuông chiều và nổi loạn”, cô nói.

Việc uống rượu được coi trọng quá mức trong xã hội, bất kể tác hại về sức khỏe của nó. Ảnh: Scott Warman

Cuốn sách của Rzadkowolska, Euphoric – Ditch Alcohol and Gain a Happier, More Confident You, bao gồm những câu chuyện từ khách hàng của cô cũng như nghiên cứu về lợi ích của lối sống không cồn. Giống như Grace, cô cũng cải thiện cuộc sống rất nhiều kể từ khi bỏ rượu.

“Bất cứ khi nào uống rượu, tôi đều đánh mất lòng tự tôn và sự yêu thương bản thân. Tôi thường thức dậy với cảm giác không thể tin tưởng chính mình”, cô nói.

Kể từ khi bỏ rượu, nữ tác giả đã yêu thương và trân trọng giá trị bản thân hơn. Sự tỉnh táo cũng giúp cô đạt được ước mơ của mình.

Karolina Rzadkowolska thực hiện được ước mơ nhờ bỏ rượu. Ảnh: SCMP.

“Tôi từng đi làm từ 9h sáng đến 5h chiều với công việc mình không thích. Khi có tinh thần minh mẫn hơn, tôi quyết định thay đổi, trở thành huấn luyện viên, điều hành doanh nghiệp thành công và xuất bản một cuốn sách".

Cô nói thêm rằng rượu bia ngăn cản chúng ta tìm ra những gì mình thực sự muốn trong cuộc sống.

Kết nối xã hội khi không uống rượu

Một khi quyết định từ bỏ, cuộc sống không rượu bia sẽ như thế nào trên thực tế? Chúng ta giao tiếp với người khác ra sao và thưởng thức những đồ uống nào?

Dù bỏ rượu trong thời gian ngắn hay suốt đời, Grace khuyên mọi người thông báo cho bạn bè và gia đình về quyết định của mình.

“Ví dụ, nếu đang đi chơi với những người mà bạn từng uống cùng, hãy gửi một tin nhắn nhanh để nói rằng bạn đang kiêng rượu và hy vọng mọi người không đề cập đến chuyện đó", cô nói.

Theo Rzadkowolska, điều tiếp theo cần làm là bình thường hóa việc không uống rượu. Cô nói rằng rượu cũng chỉ là một thức uống lên men và không ai nên quan tâm người khác đang dùng món gì.

"Chúng ta đang sống trong một thời đại đa dạng và đề cao sức khỏe. Có người ăn chay, người không ăn gluten, và chúng ta cũng không đặt câu hỏi về lựa chọn của họ. Hơn nữa, rượu rõ ràng không phải thức uống lành mạnh. Vì vậy, thái độ này cần thay đổi", cô nói.

Nên bình thường hóa việc tận hưởng cuộc vui mà không cần uống rượu. Ảnh: Shutterstock.

Grace và Rzadkowolska đánh giá cao sự lựa chọn thay thế rượu ngày càng xuất hiện nhiều trên thị trường: rượu không cồn, nước táo lên men, kombucha. Các quán bar giờ cũng phục vụ nhiều loại cocktail không cồn.

Những người không dùng rượu thường được hỏi tại sao họ muốn những món có vị giống đồ có cồn, chứ không chỉ uống nước.

“Quan điểm của tôi là giữ hình thức, thay đổi nguyên liệu. Là con người, chúng ta muốn ăn mừng, thư giãn. Những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc sống vẫn thường được gắn liền với một thức uống ngon phục vụ trong chiếc ly đẹp”, Grace nói.

Rzadkowolska hy vọng rằng sự gia tăng của đồ uống không cồn đồng nghĩa với việc mọi người có thể lựa chọn uống rượu hoặc những món khác mà không bị phán xét.

“Chúng ta cần loại bỏ kỳ vọng rằng mọi người phải uống rượu. Mọi người cần có sự lựa chọn và rượu bia không nên là cách duy nhất để hòa nhập”.