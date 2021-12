Bị chậm trả căn cước, công dân thắc mắc với cơ quan nào?

Người dân có thể phản ánh qua website dancuquocgia.mps.gov.vn, fanpage Facebook, Zalo “Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư” để đề nghị giải đáp về tiến độ trả CCCD.

Tôi làm hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) tại Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội, từ đầu tháng 6/2021. Nhưng sau gần nửa năm, tôi vẫn chưa được trả thẻ gắn chip.

Vậy, tôi có thể liên hệ với những cơ quan, đơn vị hoặc kênh thông tin nào để được giải đáp về tiến độ trả CCCD?

Đại diện Bộ Công an

Sau gần một năm tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên toàn quốc, đến hết tháng 11/2021, Bộ Công an đã xử lý, in và trả hơn 53 triệu thẻ gắn chip đến công an các đơn vị, địa phương để trả cho công dân.

Tuy nhiên, nhiều người phản ánh chưa nhận được CCCD do một số nguyên nhân: Công an địa phương tập trung phòng, chống dịch dẫn đến chậm trả thẻ; dân cư biến động, việc quản lý giấy tờ bất cập khiến giấy tờ tùy thân của người dân sai lệch với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nhiều công dân làm CCCD một nơi, thường trú một nơi khác nên việc phối hợp điều chỉnh, cập nhật thông tin gặp khó khăn.

Nhiều trường hợp không được cấp CCCD do có vi phạm trong quy trình cấp như: Trùng vân tay, tráo người, khai man hồ sơ, khai 2 nơi thường trú… Việc chậm trả thẻ còn do thị trường chip điện tử khan hiếm, việc vận chuyển bị gián đoạn do dịch bệnh.

Theo Bộ Công an, người dân có thể liên hệ công an cấp tỉnh, huyện để đề nghị giải đáp tiến độ trả CCCD. Ảnh: Việt Linh.

Để đẩy nhanh tiến độ trả CCCD, Bộ Công an đã tạo các kênh thông tin hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết vướng mắc về việc cấp CCCD và đăng ký cư trú tại website dancuquocgia.mps.gov.vn và fanpage Facebook, Zalo “Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư”.

Bộ Công an đang xây dựng thêm hotline để giải đáp, hỗ trợ trực tiếp qua tổng đài 1900.0368, dự kiến hoạt động trong thời gian tới.

Ngoài các kênh thông tin trên, người dân có thể liên hệ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính của công an cấp tỉnh, Đội Cảnh sát quản lý hành chính công an cấp huyện để đề nghị cung cấp thông tin. Các đơn vị này đều công khai số điện thoại và thông tin trang mạng xã hội chính thống hỗ trợ người dân.

Bộ Công an cũng đề nghị Bộ Ngoại Giao và các đơn vị liên quan hỗ trợ tăng nguồn cung chip điện tử, vật tư vật liệu nhựa để nhanh chóng cấp đủ CCCD cho toàn bộ người dân từ đủ 14 tuổi trở lên.